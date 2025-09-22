LGD, 국내 전 사업장 '폐기물 매립 제로' 인증 최고 등급 획득

파주·구미 사업장, UL솔루션즈 플래티넘 등급

친환경 제품 개발 및 공정 개선

지난해 폐기물 약 9.6만t…25% 이상 줄여

LG디스플레이는 자사의 파주·구미 사업장이 응용 안전 과학 분야의 국제 공인 기관 'UL솔루션즈'로부터 '폐기물 매립 제로(ZWTL)' 인증 플래티넘 등급을 받았다고 22일 밝혔다.

'폐기물 매립 제로' 인증은 기업의 자원 순환 노력을 평가하는 국제 표준이다. UL솔루션즈가 사업장에서 발생한 폐기물을 소각·매립하지 않고 재활용한 비율을 검증해 실버(90~94%), 골드(95∼99%), 플래티넘(100%) 등급을 부여한다.

이로써 LG디스플레이는 우리나라에 있는 전 사업장에 플래티넘 등급을 갖추게 됐다. 파주 사업장은 지난해 처음으로 플래티넘 등급을 획득한 데 이어 올해 갱신에 성공했다. 구미 사업장도 역시 폐기물 재활용률을 크게 끌어올려 인증을 받아냈다.

LG디스플레이는 전사적으로 소각·매립되던 폐기물이 재활용될 수 있도록 제품 설계, 제조부터 처리 단계에 이르기까지 자원 순환 과제를 발굴해 추진하고 있다. 디스플레이를 생산하는 과정에서 발생하는 폐유리와 폐합성수지를 협력사와 함께 플라스틱과 비닐 등의 원료로 재활용하는 공동 특허를 확보한 것이 대표적이다. 이를 통해 매립량 제로화(0%)에 성공했다. 또한 폐기물 발생부터 처리까지 전 과정을 실시간 모니터링할 수 있는 시스템도 자체적으로 개발해 운영하고 있다. 나아가 폐기물 발생을 근본적으로 줄이기 위해 친환경 제품 개발, 공정 개선 등의 노력도 이어가고 있다. 지난해 LG디스플레이 국내 전 사업장에서 발생한 폐기물은 약 9.6만t(톤)으로, 2022년(약 12.8만t) 대비 25% 이상 줄었다.

LG디스플레이는 올해까지 해외 모든 생산 법인에 대해 '폐기물 매립 제로' 인증을 취득하고 2030년까지 국내외 전 사업장에서 플래티넘 등급을 획득하겠단 계획이다.

한편 LG디스플레이는 폐합성수지류에 대해서도 '순환자원 품질인증'을 추가로 획득하며 자원 순환 실천 노력을 인정받았다. '순환자원 품질인증'은 환경부 산하 한국환경산업기술원에서 유해물질과 이물질이 포함되지 않는 폐기물에 부여하는 인증이다. 이 인증을 받은 물질은 폐기물이 아닌 자원으로 인정된다. LG디스플레이는 이를 통해 연간 약 600t의 폐기물을 감축하는 효과를 거뒀다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



