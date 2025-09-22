본문 바로가기
로앤컴퍼니, '2025 슈퍼로이어 마스터 클래스' 무료 웨비나 개최

최호경기자

입력2025.09.22 09:07

민사 분야 서면 작성법 공개

로앤컴퍼니는 슈퍼로이어의 실질적인 활용법을 소개하는 '2025 슈퍼로이어 마스터 클래스' 웨비나를 개최한다고 22일 밝혔다.


이번 웨비나는 지난 7월 선보인 슈퍼로이어 법률서면 작성 특화 기능 '롱폼'을 중심으로 다양한 법률 업무에 적용 가능한 사례를 소개하며, 이용자 경험을 확대하기 위해 마련됐다.

2025 슈퍼로이어 마스터 클래스 안내 이미지. 로앤컴퍼니

주제는 '민사 분야 효과적인 서면 작성을 위한 인공지능(AI) 활용법'으로, 오는 29일 오후 7시부터 온라인에서 실시간으로 진행된다. 강연은 변호사 출신의 김동욱 로앤컴퍼니 SaaS 영업팀장이 맡아 슈퍼로이어 소개를 포함해 민사 분야에서의 소장 및 답변서 작성 방법을 상세하게 안내한다.

웨비나는 슈퍼로이어 회원 여부와 관계없이 법률 전문가라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 신청은 슈퍼로이어 서비스 페이지 상단 '활용 사례' 항목에서 '웨비나 신청하기'를 누르거나, 슈퍼로이어 로그인 후 공지사항 통해 별도로 마련된 신청 페이지 접속 후 신청서를 작성하면 된다. 접수는 오는 28일까지며, 참가자를 대상으로 접속 링크가 개별 안내될 예정이다.


김본환 로앤컴퍼니 대표는 "유용한 사례를 통해 AI 활용을 막 시작한 초심자부터 숙련자까지 모두 만족할 수 있도록 준비한 만큼 많은 정보를 얻어 가는 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
