본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

대한항공, 국산 SAF 사용 확대…고베·오사카 노선에 혼합 운항

전영주기자

입력2025.09.22 08:56

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한항공 이 국내에서 생산한 지속가능항공유(SAF)를 사용하는 상용운항 노선을 확대한다고 22일 밝혔다. SAF는 폐기름과 동·식물성 유지, 농업 부산물 등 친환경 원료로 만들어 탄소 배출량을 최대 80%가량 줄일 수 있다.


국산 SAF 확대 사용 항공편은 인천을 출발해 일본 고베로 가는 KE731편과 김포를 출발해 일본 오사카로 향하는 KE2117편이다. 지난 19일부터 내년 12월31일까지 약 1년4개월 동안 해당 항공편(KE731편 총 90회·KE2117편 총 26회 예정) 전체 항공유의 1%를 국산 SAF로 채운다.

인천~고베 노선은 HD현대오일뱅크, 김포~오사카 노선은 GS칼텍스가 생산한 국산 SAF를 공급한다. 양사가 생산한 SAF 모두 폐식용유(UCO)를 활용했다. 국제민간항공기구(ICAO)의 국제항공 탄소 상쇄 및 감축 제도(CORSIA) 인증도 받았다.


대한항공, 국산 SAF 사용 확대…고베·오사카 노선에 혼합 운항
AD
원본보기 아이콘

대한항공은 지난해 8월부터 지난달 말까지 국내 정유업체가 생산한 국산 SAF를 한국발 상용운항 노선(인천~하네다)에 처음 적용하고 국산 SAF의 안전성과 성능을 입증했다. 이에 또 다른 상용운항 노선으로 SAF 사용을 확대했다.


대한항공 관계자는 "국내 항공업계 친환경 전환을 선도하고 글로벌 항공업계 탄소중립 흐름에 동참하기 위해 탈탄소 행보를 이어갈 방침이다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기