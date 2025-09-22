대한항공, 국산 SAF 사용 확대…고베·오사카 노선에 혼합 운항

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,550 전일대비 450 등락률 +1.95% 거래량 347,644 전일가 23,100 2025.09.22 09:19 기준 관련기사 [클릭 e종목]"대한항공, 추석·무비자 유커 유입 효과 기대"대한항공, 美 보잉과 항공기 예지정비 협력 합심대한항공, 웹사이트·모바일 앱 접근성 품질 인증 획득 전 종목 시세 보기 close 이 국내에서 생산한 지속가능항공유(SAF)를 사용하는 상용운항 노선을 확대한다고 22일 밝혔다. SAF는 폐기름과 동·식물성 유지, 농업 부산물 등 친환경 원료로 만들어 탄소 배출량을 최대 80%가량 줄일 수 있다.

국산 SAF 확대 사용 항공편은 인천을 출발해 일본 고베로 가는 KE731편과 김포를 출발해 일본 오사카로 향하는 KE2117편이다. 지난 19일부터 내년 12월31일까지 약 1년4개월 동안 해당 항공편(KE731편 총 90회·KE2117편 총 26회 예정) 전체 항공유의 1%를 국산 SAF로 채운다.

인천~고베 노선은 HD현대오일뱅크, 김포~오사카 노선은 GS칼텍스가 생산한 국산 SAF를 공급한다. 양사가 생산한 SAF 모두 폐식용유(UCO)를 활용했다. 국제민간항공기구(ICAO)의 국제항공 탄소 상쇄 및 감축 제도(CORSIA) 인증도 받았다.

대한항공은 지난해 8월부터 지난달 말까지 국내 정유업체가 생산한 국산 SAF를 한국발 상용운항 노선(인천~하네다)에 처음 적용하고 국산 SAF의 안전성과 성능을 입증했다. 이에 또 다른 상용운항 노선으로 SAF 사용을 확대했다.

대한항공 관계자는 "국내 항공업계 친환경 전환을 선도하고 글로벌 항공업계 탄소중립 흐름에 동참하기 위해 탈탄소 행보를 이어갈 방침이다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>