"수업에 집중 안돼"…지방 국립대서 안내견 출입 거부 논란

국립 강원대학교에서 한 교수가 시각장애인 학생의 안내견 출입을 거부해 논란이 일고 있다. 현행법은 안내견의 공공장소 출입을 보장하고 있음에도 불구하고 이 권리가 제대로 지켜지지 않았다는 지적이 제기된다.

기사 이해를 돕기위한 안내견 이미지. 기사와는 무관. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

19일 JTBC 보도에 따르면 강원대에 재학 중인 시각장애인 허모씨는 안내견 '우주'와 함께 생활하고 있으나 A 교수의 강의에서는 동행할 수 없었다. 허 씨는 "첫 수업 시간에 교수님이 '다른 학생들이 안내견 보느라 집중을 못 한다'며 출입을 허락하지 않았다"고 전했다.

결국 허 씨는 한 학기 동안 학과 사무실에 안내견을 맡긴 채 홀로 수업을 들어야 했다. 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제13조와 제14조 제 1항 에 따르면 교육기관이 정당한 사유 없이 보조견 배치를 거부해선 안 된다고 명시하고 있지만 해당 교수의 강의실에서는 이 같은 권리가 보장되지 않았다.

같은 학과의 시각장애 학생 정 모 씨 역시 비슷한 이유로 같은 교수의 강의를 포기했다. 시력 제한으로 인해 필기가 어려운 정 모 씨는 A 교수에게 강의 녹음을 요청했지만 거절당했다.

문제는 학교 측 대응이다. 강원대 장애지원센터는 피해 학생들에게 "전공 교수라 계속 봐야 하는데 밉보여서 좋을 것 없다"는 취지의 발언을 해 2차 가해 논란까지 불거졌다. 정 씨는 장애지원센터로 부터 "개인적으로 (수업을) 안 들었으면 좋겠다"는 말을 들었다고 주장했다.

A 교수는 해당 사건과 관련해 "다른 학생들의 수업권이라는 게 있다"며 "역으로 다른 학생들에게 피해를 주는 부분이라 생각한다"는 입장을 밝혔다. 녹음과 관련해서는 "녹음을 허가하는 경우가 있는지 모르겠다"고 전했다.

장애인차별금지법은 교내외 활동에서 장애를 이유로 참여를 제한하거나 거부해서는 안 된다고 규정한다. 한국시각장애인가족협회는 국가인권위원회에 진정을 제기하고 해당 교수를 장애인복지법 위반 혐의로 지자체에 신고할 예정이라고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>