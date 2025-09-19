[포토] 외신기자 간담회 참석하는 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관(왼쪽)이 19일 서울 중구 프레스센터에서 열린 SFCC외신기자 간담회에 참석 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>