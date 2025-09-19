임실군, '2차 민생회복 소비쿠폰' 10만원 지급

22일부터 신청

전북 임실군은 오는 22일부터 소득 상위 10%를 제외한 군민에게 2차 민생회복 소비쿠폰 10만원을 지급한다고 19일 밝혔다.

지난 민생회복 소비쿠폰 1차 최종 지급률은 99.2%를 기록했으며, 총 2만5,001명이 57억원을 신청·수령했다.

이번 2차 민생회복 소비쿠폰은 오는 22일부터 내달 31일까지 6주간 이뤄지며, 지원 금액은 개인별 10만원이다.

2차 지급 대상자는 본인 부담 건강보험료 가구별 합산액 선정 기준 이하에 지급되며, 2024년 재산세 과세표준 12억·금융소득 2,000만원 이상 고액 자산가는 제외된다. 2차 지급 기준과 관련 있는 본인 건강보험료는 건강보험공단 누리집과 앱에서 확인이 가능하다.

고액 자산가 제외 기준과 관련한 재산세 과세표준은 위택스 누리집과 스마트 위택스 앱에서, 금융소득은 홈택스 누리집에서 각각 확인할 수 있다.

신청은 1차 지급 때와 마찬가지로 개인별 신청이며, 온·오프라인을 통해 할 수 있으며, 신용·체크카드, 임실사랑상품권(모바일, 카드), 선불카드 중 원하는 방식을 선택해 지급받을 수 있다.

2차 신청 첫 주에도 출생연도 끝자리 요일제가 적용되며, 월요일은 출생 연도 끝자리 1과 6, 화요일은 2와 7, 수요일은 3과 8, 목요일 4와 9, 금요일 5와 0, 주말(온라인)은 모두 신청할 수 있다.

특히, 개천절 및 추석 연휴에는 읍·면사무소 또는 카드와 연계된 은행영업점은 운영하지 않으므로 조기에 신청하거나 온라인 신청을 이용해야 한다.

민생회복 소비쿠폰 2차 신청은 10월 31일을 끝으로 신청과 지급이 종료되므로, 소비쿠폰을 지급받고자 하는 군민은 반드시 기간 내에 신청해야 한다.

이번 2차 때에도 사용 제한 업종을 제외한 연 매출액 30억원 이하 소상공인 업종에서 사용할 수 있으며, 오는 22일부터 소비 여건이 열악한 일부 면 지역 하나로마트가 사용처에 포함됐다.

또 임실군에서 병역 의무를 수행하는 군 장병은 2차 지급부터 복무지 읍·면사무소에서 민생회복 소비쿠폰을 신청할 수 있으며, 신청 시에는 해당 지자체에서 사용 가능한 선불카드 등을 지급받을 수 있다.

신청 편의를 위해 군부대 관리자가 부대 내 군 장병 신청서를 취합해 일괄 대리 신청하는 방법을 지원할 예정이다. 민생회복 소비쿠폰 1·2차 모두 오는 11월 30일까지 사용해야 하며, 기간 내 사용하지 않은 잔액은 소멸된다.

심 민 군수는 "이번 1차 소비쿠폰 지급을 통해 매출이 늘고 방문객이 증가하는 등 지역 상권 활성화에 긍정적 영향을 끼쳤다"며 "이번 2차 민생회복 소비쿠폰을 차질 없이 지급하고, 임실군 상권에 활기가 띨 수 있도록 선제적으로 대응하고 홍보에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



