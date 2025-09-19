본문 바로가기
우리은행, 추석 환전고객 3900명에게 사은품 드립니다

황윤주기자

입력2025.09.19 11:22

시계아이콘00분 24초 소요
우리WON뱅킹 '환전주머니'로 간편 환전
달러·엔·유로 최대 90% 환율 우대

우리은행, 추석 환전고객 3900명에게 사은품 드립니다
우리은행은 추석 연휴 해외여행객을 위해 9월19일부터 10월12일까지 환전 이벤트 '추석엔 DOUBLE 환전으로 달달해'를 진행한다고 밝혔다.


이번 이벤트는 행사기간 동안 우리WON뱅킹 앱 '환전주머니'로 200달러(미화 기준)이상 환전하고, 인천공항 우리은행 영업점에서 외화를 찾아갈 때 50달러(미화 기준) 이상 추가로 환전하면 선착순 3900명에게 여행용품을 사은품으로 제공한다.

사은품은 여행용 레디백 가방, 멀티밤, 휴대용 의자, 접이식 텀블러, 위비 키링 등 여행에 유용한 아이템으로 구성됐다.


우리은행 관계자는 "추석 연휴 기간 해외 여행 수요 증가에 맞춰 준비한 이벤트"라며 "환전 편의성과 다양한 혜택을 함께 제공해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.


한편, '환전주머니'는 우리WON뱅킹 앱으로 환전을 신청하고 영업점에서 현찰을 수령하는 비대면 환전 서비스다. USD·JPY·EUR는 최대 90%, 기타 통화는 최대 50%까지 환율 우대 혜택을 받을 수 있다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
