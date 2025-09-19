[특징주]로보티즈, 로봇의 진정한 가치 '손'에서 나온다…오픈AI 등에 공급 추진

자체 개발한 로봇 손(핸드)을 처음 공개한 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 129,300 전일대비 17,200 등락률 +15.34% 거래량 2,543,115 전일가 112,100 2025.09.19 10:40 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입[실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에[IT카페]토종 로봇기업 '로보티즈' 김병수 대표 요즘 더 바빠진 이유 전 종목 시세 보기 close 주가가 강세다. 로보티즈가 인공지능(AI)을 탑재한 휴머노이드 로봇 'AI 워커'를 개발해 오픈AI 등에 공급을 추진하고 있다는 소식도 영향을 주는 것으로 보인다. 로보티즈는 'AI워커'를 연구개발용으로 납품하기도 했다.

19일 오전 10시44분 로보티즈는 전 거래일 대비 7.14% 오른 12만100원에 거래되고 있다.

이날 김병수 로보티즈 대표는 국회도서관에서 열린 '인공지능(AI) 인사이트 포럼 피지컬 AI'에서 "며칠 전 완성된 로봇 손을 오픈AI 등 일부 고객사에 공개했다"고 말했다.

로봇의 진정한 부가가치는 걷고 균형을 잡는 '로코모션'이 아니라 물건을 쥐고 다루는 '매니퓰레이션'(조작 능력)에서 나온다고 김 대표는 소개했다.

그는 "사람이 손으로 하는 일을 로봇이 대체할 때 진정한 부가가치와 산업적 파급력이 생긴다"며 "인건비 절감과 가성비 확보가 곧 사업 모델이라는 점을 분명히 깨닫고 있다"고 덧붙였다.

김 대표는 "최근 로봇 업계에서 핸드 쪽 부품 수요가 압도적으로 늘고 있다"며 "피지컬 AI의 시대가 이미 시작됐음을 실감했다"고 말했다.

한편 일론 머스크 테슬라 CEO는 최근 올-인 서밋(All-In Summit) 인터뷰를 통해 "현재 하드웨어 최종 설계에 어려움을 겪고 있다"라며 "손과 팔뚝(전완)이 로봇 전체 설계에서 가장 큰 엔지니어링 난제"라고 말했다







박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>