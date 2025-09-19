KT, 한국인터넷진흥원에 침해 정황 신고…"서버침해 흔적 4건"

외부 보안기업 조사 통해 침해 확인

서버 침해 흔적 4건·의심 정황 2건

최근 고객들이 잇따라 무단 소액결제 피해를 본 KT에서 서버 침해 정황도 확인됐다.

김영섭 KT 사장이 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 소액결제 피해와 관련해 고개 숙여 사과하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

KT는 올해 통신사 해킹 사고 발생 이후 실태 점검을 위해 외부 보안 전문 기업에 의뢰해 KT의 서버를 대상으로 약 4개월에 걸쳐 조사를 진행했다. 이후 조사 결과에 따른 보고서를 통해 침해 정황을 확인했다.

KT는 향후 정부 조사에 적극 협조해 조속한 시일 내에 침해 서버를 확정하고 구체적 침해 내용과 원인이 규명될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.





