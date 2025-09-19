"일회용 컵 대신 텀블러 써요" 광동제약, 사내 친환경 캠페인 전개

광동제약이 텀블러 사용을 장려하는 사내 친환경 캠페인을 상시 운영한다고 19일 밝혔다.

이번 캠페인은 ESG 경영의 일환으로, 임직원들이 일상 속에서 자연스럽게 일회용품을 줄일 수 있도록 기획됐다. 광동제약은 지난 6월부터 사내카페에서 텀블러를 사용하는 임직원에게 음료 전 메뉴를 할인해주는 제도를 도입하며, 임직원들이 자발적으로 캠페인에 참여할 수 있도록 했다.

광동제약은 텀블러 사용 장려에 더해, 사내 휴게공간에 다회용 컵을 비치해 일회용품 저감은 물론 장애인 고용에도 기여하고 있다. 해당 컵은 최소 300회 이상 재사용 가능하며, 사용 후에는 '장애인표준사업장' 소속의 전문 업체를 통해 수거·세척돼 다시 제공된다.

광동제약 관계자는 "친환경에 대한 사회적 관심이 커지는 가운데, 많은 임직원들이 적극적으로 캠페인에 참여하고 있어 뜻깊게 생각한다"며 "이번 캠페인을 계기로 친환경 실천이 일회성 이벤트에 그치지 않고 기업 문화 전반에 내재화되도록 다양한 활동을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 광동제약은 환경경영시스템 국제표준 'ISO 14001' 인증 획득, 'KD굿사이클링' 물품기부 캠페인, '농업 부산물 업사이클링 소재' 개발, 제주지역 환경 정화 봉사활동 '주스멍 도르멍' 등 다양한 환경 보호 활동을 전개하고 있다.





