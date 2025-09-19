본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

"일회용 컵 대신 텀블러 써요" 광동제약, 사내 친환경 캠페인 전개

정동훈기자

입력2025.09.19 09:18

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광동제약이 텀블러 사용을 장려하는 사내 친환경 캠페인을 상시 운영한다고 19일 밝혔다.

광동제약 직원들이 텀블러 사용을 장려하는 사내 친환경 캠페인에 참여하고 있다. 광동제약

광동제약 직원들이 텀블러 사용을 장려하는 사내 친환경 캠페인에 참여하고 있다. 광동제약

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 ESG 경영의 일환으로, 임직원들이 일상 속에서 자연스럽게 일회용품을 줄일 수 있도록 기획됐다. 광동제약은 지난 6월부터 사내카페에서 텀블러를 사용하는 임직원에게 음료 전 메뉴를 할인해주는 제도를 도입하며, 임직원들이 자발적으로 캠페인에 참여할 수 있도록 했다.


광동제약은 텀블러 사용 장려에 더해, 사내 휴게공간에 다회용 컵을 비치해 일회용품 저감은 물론 장애인 고용에도 기여하고 있다. 해당 컵은 최소 300회 이상 재사용 가능하며, 사용 후에는 '장애인표준사업장' 소속의 전문 업체를 통해 수거·세척돼 다시 제공된다.

광동제약 관계자는 "친환경에 대한 사회적 관심이 커지는 가운데, 많은 임직원들이 적극적으로 캠페인에 참여하고 있어 뜻깊게 생각한다"며 "이번 캠페인을 계기로 친환경 실천이 일회성 이벤트에 그치지 않고 기업 문화 전반에 내재화되도록 다양한 활동을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.


한편, 광동제약은 환경경영시스템 국제표준 'ISO 14001' 인증 획득, 'KD굿사이클링' 물품기부 캠페인, '농업 부산물 업사이클링 소재' 개발, 제주지역 환경 정화 봉사활동 '주스멍 도르멍' 등 다양한 환경 보호 활동을 전개하고 있다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

연인 그린 피카소 미공개 작품 경매…추정가 131억원

14억 현상금 "줘야" "말아야" "기부해야"…커크 암살 용의자 父 둘러싼 논란

"결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

엇갈리는 4대 그룹 고용 성적표…삼성·현대차, 2020년 이후 증가, LG·SK는 감소

트럼프 "미·중 무역 합의 임박…커크, 대통령될 재목"

새로운 이슈 보기