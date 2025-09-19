창덕궁서 조선 순조 시대 궁중연향 재현

'순조무자진작의궤' 기록 근거해 공연

국가유산청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 한국예술종합학교 무용원 부설 세계민족무용연구소와 함께 23·24일 오전 11시 서울 창덕궁 후원 연경당에서 '조선 순조 무자년 연경당 진작례' 복원 공연을 연다.

진작례(進爵禮)는 왕실 경사에 신하들이 임금에게 술과 음식을 올리며 예를 표한 의식이다. 이번 공연은 1828년(순조 무자년) 음력 6월 효명세자가 모친 순원왕후의 40세 탄신을 기념해 연경당에서 베푼 연향을 '순조무자진작의궤(純祖戊子進爵儀軌)' 기록에 따라 재현한다.

진작례가 실제 열린 연경당에서 공연해 궁중의례의 원형과 전통무용의 미학을 체험할 수 있다. 세계문화유산 창덕궁과 세계기록유산 조선왕조의궤의 가치를 현장에서 확인하는 기회이기도 하다. 창덕궁 후원 입장객이면 누구나 무료로 관람할 수 있다.





