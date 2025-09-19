'청년 타운홀 미팅' 李대통령, 2030 목소리 직접 듣는다

19일 오후 서울서 타운홀미팅…'청년의 목소리를 듣다' 주제

특정 세대 대상 타운홀미팅은 처음

李대통령, 청년 주간 메시지 이어가

이재명 대통령이 19일 서울에서 2030 청년세대의 목소리를 청취하는 타운홀미팅을 연다. 이 대통령은 '청년의 목소리를 듣다'라는 주제로 열리는 이번 타운홀미팅에서 일자리, 창업, 주거 등 청년들이 겪고 있는 어려움과 이를 해소할 정책 제안을 들을 계획이다.

이 대통령은 20일 청년의 날을 맞아 이번 주를 청년주간으로 삼고 청년에 대한 메시지를 발송하고 있다. 15일 페이스북을 통해서는 "청년을 대한민국의 미래다. 여러분이 마주한 현실적인 고민, 불안, 가슴에 품은 꿈과 희망의 목소리를 직접 듣고 싶다"면서 행사 참여 신청 링크를 첨부하기도 했다.

이 대통령은 그간 4차례 지역을 찾아가는 타운홀 미팅을 개최해왔다. 특성 세대를 초청해 타운홀 미팅을 여는 것은 이번이 처음이다. 이 대통령은 16일 세종시에서 주재한 국무회의에서도 청년 고용 확대를 위한 기업의 동참을 요청했고, 이후 청년 농업인들을 만나 격려하기도 했다. 17일에는 경기도 판교에서 청년 스타트업과 토크콘서트를 열었다.

전날(18일)에는 수석보좌관회의를 주재하고 최근 선발된 청년담당관들에게 임명장을 수여하는 한편 청년담당관들이 준비한 정책 보고를 받기도 했다.

이 대통령은 회의에서 사회 분야 청년 성평등 인식 개선 문제와 관련된 보고를 받으면서 '20대 여성의 70.3%는 여성 차별을 심각하게 보고, 20대 남성의 70.4%는 남성 차별을 심각하게 여긴다'는 조사에 깊은 관심을 보였다. 강유정 대통령실 대변인은 브리핑에서 "(이 대통령이) 같은 세대인데 여성과 남성이 서로 차별받고 있다고 말한 것에 대해 문제가 심각하다고 여긴 것 같다"며 "이 부분을 아예 공론화해 이야기를 듣고 토론할 자리를 만들면 어떠냐고 했다"고 설명했다. 이에 배석한 청년담당관들은 남성과 여성의 의견을 각각 경청하는 게 좋겠다고 얘기했고, 이 대통령은 "흥미로운 제안"이라고 대답했다고 강 대변인은 전했다.





