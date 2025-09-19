구로구, 복지 위기가구 신고 ‘QR코드’로 편리하게

주민 참여형 복지안전망 강화 추진

서울 구로구(구청장 장인홍)가 위기가구를 선제적으로 발굴하고 주민 누구나 손쉽게 신고할 수 있도록 ‘위기가구 신고 QR코드 안내판’을 제작·배부했다고 19일 밝혔다.

이 안내판을 통해 주민은 위기가구를 발견했을 때 휴대전화로 QR코드를 스캔하면 ‘구로구 카카오톡 신고 채널’로 바로 연결된다. 별도의 통화 절차 없이 온라인으로 신고할 수 있으며, 신고 내용은 담당자가 확인 후 맞춤형 복지상담과 관련 서비스를 연계한다.

구는 먼저 동주민센터 등 공공기관 20곳에 안내판을 비치했으며, 앞으로 병원·약국·편의점 등 유동 인구가 많은 장소로 확대할 계획이다. 또한 위기가구가 실제 복지대상자로 선정될 경우, 신고자에게는 예산 범위 내에서 5만 원의 포상금이 지급된다.

이와 함께 구는 이미 지역 내 각종 봉사단체 회원, 상·하수도·전기·가스 검침원, 집배원 등 약 750명을 명예사회복지공무원으로 위촉해 위기가구 발굴에 힘쓰고 있다.

장인홍 구로구청장은 “주민들이 위기가구 신고 QR코드 안내판으로 보다 쉽게 위기가구를 제보할 수 있는 환경이 조성됐다”며 “앞으로도 지역 밀착형 복지안전망을 구축하겠다”고 말했다.





김민진 기자



