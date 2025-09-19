본문 바로가기
[날씨]전국 흐리고 곳곳 비…낮 최고기온 28도

임춘한기자

입력2025.09.19 07:40

미세먼지 농도 '좋음'

금요일인 19일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.


광주 북구 용봉로에서 한 시민이 내리는 비에 우산을 쓰고 걷고 있다. 연합뉴스

광주 북구 용봉로에서 한 시민이 내리는 비에 우산을 쓰고 걷고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 19∼20일 이틀간 예상 강수량은 인천·경기 남부·서해5도, 강원 영서 남부, 충청권, 전라권, 경북권 20∼60㎜, 제주도 10∼60㎜, 서울·경기북부, 강원 영서 중·북부, 경남권 10∼40㎜다. 강원 영동 지역에는 21일까지 20∼60㎜의 비가 내리겠다.

낮 최고기온은 21∼28도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 19.1도, 인천 19.8도, 수원 19.3도, 춘천 15.5도, 강릉 18.6도, 청주 21.3도, 대전 19.9도, 전주 20.1도, 광주 19.5도, 제주 24.1도, 대구 20.1도, 부산 21.0도, 울산 20.4도, 창원 19.9도 등이다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.5m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
