美비자 개선 범정부 TF 발족…경제단체도 참여

유제훈기자

입력2025.09.18 17:05

외교부는 미국 비자 문제 개선을 위한 범정부 태스크포스(TF) 전체회의를 개최하고 TF를 공식 발족했다고 18일 밝혔다.

연합뉴스

범정부 TF에는 외교부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 관계부처로 참여하며, 대미 협의 과정에서 우리 기업의 의견이 충분히 반영되고 민관이 함께 대응할 수 있도록 한국경제인협회와 중소기업중앙회도 함께한다.


이번 TF 회의에서는 비자 문제 관련 한미 워킹그룹 회의에 앞서 우리 기업들의 비자 발급 애로사항, 우리 기업들의 인력 파견 수요 및 계획 등 대미 협의에 필요한 사항들을 점검했다. 또 비자 문제 개선을 위해 우리측이 미국 측에 제기할 사항들을 포함, 대미 협의계획도 논의했다.

외교부는 "범정부 TF는 향후 주기적으로 회의를 개최해 우리 대미 투자기업 인력의 미국 입국 관련 애로 해소 및 비자 문제 개선을 위한 범정부 차원의 대응을 논의해 나가기로 했다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
