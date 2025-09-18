[포토] 국회 교육·사회·문화 분야 대정부질문

김민석 국무총리가 18일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 나경원 국민의힘 의원의 질의에 답변하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>