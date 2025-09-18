혁신당, 윤리감찰단 신설…조국 "사전 예방·사후 조치 시행 감찰기구"

윤리위→윤리심판원 격상

조국혁신당은 당내 성 비위 사건과 관련해 윤리감찰단을 신설하고 윤리위원회를 윤리심판원으로 격상하겠다고 18일 밝혔다.

조국 비상대책위원장은 이날 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 "당을 주춧돌부터 기둥, 서까래, 지붕까지 확실히 고쳐나가겠다"며 이러한 내용의 혁신방안을 발표했다.

그는 "윤리감찰단은 당내 공수처(고위공직자범죄수사처)가 될 것"이라며 "폭넓은 사전 예방과 엄정한 사후 조치를 시행하는 감찰기구로 활동하게 될 것"이라고 설명했다.

또 "윤리위원회를 윤리심판원으로 격상해 독립성과 집행력을 강화하겠다"면서 "고충상담센터와 고충심의위원회도 설치하겠다"고 말했다.

한편 혁신당은 이날 서울시당을 시작으로 지역별 당원 간담회를 진행한다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



