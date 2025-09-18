전진선 양평군수, '공직생애주기 공직자 청렴교육' 실시

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 17일 군청 대회의실에서 '2025년 공직생애주기 공직자 청렴교육'을 실시하였다.

이번 교육은 지난 1년간 승진 및 신규 임용된 공직자와 올해 7월 1일 이후 승진한 4급 이상의 고위 공직자 2명을 포함하여 총 160여 명을 대상으로 실시하였다.

해당 교육은 직원 개개인의 부패상황 자각 및 사전예방을 강화하여 청렴한 공직문화를 조성하기 위해 실시한 것으로, 국민권익위원회 청렴연수원 전문 강사인 한미리 강사(경찰청 감사담당관 소속)를 초청하여 진행하였다.

한미리 강사는 '슬기로운 직작생활을 위한 청렴교육'이라는 주제로 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공무원 행동강령 등 공직사회에서 주로 발생하는 반부패 법령의 다양한 위반 사례를 중심으로 강의를 진행하여 교육 참석자들의 몰입도와 이해도를 크게 높였다.

특히, 곧 다가올 추석 명절을 맞아 청렴한 명절을 보낼 수 있도록 추석 명절 청탁금지법 선물 허용 범위에 대해 집중적으로 다뤄 직원들의 궁금증을 풀어주는 시간이 되었다.

전진선 양평군수는 "이번 교육 교육을 통해 직원들이 생활 속 청렴을 실천하여, 청렴한 조직 문화가 자리잡기를 바란다"며 "직원 개개인이 청렴한 공직사회를 위한 척도가 되어 청렴과 소통의 양평을 만드는 계기가 되길 바란다"고 당부하였다.





양평=이종구 기자



