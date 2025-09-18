국립광주과학관, 고객만족경영 국제인증 획득

국립광주과학관은 고객 중심 서비스 환경을 조성하고 민원·불만 처리 절차를 체계화한 성과를 인정받아 고객만족경영 시스템(ISO 10002) 국제표준 인증을 획득했다고 18일 밝혔다. ISO 10002는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 고객 불만 처리 가이드라인으로, 기관 이용자의 요구와 기대를 효과적으로 처리할 수 있도록 목소리(VOC)를 관리·모니터링하는 방법을 규정하고 있다.

과학관은 이번 인증을 위해 고객 만족 매뉴얼 제정, 민원 처리 요령 세부화, 임직원 응대 교육 강화, 불만 처리 절차 마련 등을 추진했다. 고객 의견을 반영하고 사후관리까지 이어지는 민원 처리 과정을 정립한 점이 높게 평가됐다.

인증 심사는 한국경영인증원(KMR)이 진행했으며, 과학관의 불만 처리 체계와 개선 활동이 국제표준에 부합한다는 평가를 받았다.

이정구 관장은 "고객만족경영 시스템 인증은 고객의 목소리를 핵심 가치로 삼아 신뢰받는 서비스를 이어온 성과다"며 "앞으로도 고객 중심 경영을 강화해 신뢰받는 공공기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>