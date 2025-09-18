포천시, 2025년 경기도 포도 품평회 '캠벨얼리' 부문 대상 수상

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 17일 경기도농업기술원이 주관한 2025년 '경기도 포도 품평회'에서 내촌면 양훈근 농업인이 '캠벨얼리' 부문 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.

경기도 포도 품평회는 경기도 포도의 우수성을 널리 알리고 유통 및 소비 활성화를 도모하기 위해 격년제로 열리는 행사다. 이번 품평회에는 캠벨얼리·거봉·샤인머스캣 등 3개 품종의 포도 50여 점이 출품됐으며, 심사는 당도·과중·경도 등 계측 평가와 착색·모양·식미 등 관능 평가를 통해 엄격히 진행됐다.

대상을 차지한 양훈근 농업인은 내촌면에서 캠벨얼리 등 다양한 품종의 포도를 재배하며, 적정 착과량 유지와 정밀한 관수 관리 등 체계적인 재배 기법으로 높은 당도의 포도를 생산해 왔다. 꾸준한 품질 관리와 기술 혁신이 이번 수상의 배경이 되었으며, 이를 통해 포천시는 경기도 최고 품질 포도 생산지로서의 명성을 다시 한번 입증했다.

포천시농업기술센터 원예과수특작팀장은 "폭염과 집중호우 등 재배 여건이 악화되는 상황에서도 농가의 노력과 지속적인 현장 지도가 결실을 맺은 성과"라며 "앞으로도 고품질 포도 생산을 위한 기술 지원과 품질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 포천시는 2023년에도 내촌면 이재혁 농업인이 같은 부문 대상을 수상한 바 있어, 2회 연속 '캠벨얼리' 부문 대상을 차지하며 명실상부 경기도 최고의 포도 주산지로서 위상을 이어가고 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



