본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시 북부중장년센터, 도배기능사·약국사무원 과정 내달 2일까지 모집

정두환기자

입력2025.09.18 11:18

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 시흥시 북부중장년센터는 중장년층의 취업 지원을 위해 '도배기능사 자격증', '약국사무원' 등 다양한 교육 프로그램을 운영한다고 18일 밝혔다.

시흥시 북부중장년센터, 도배기능사·약국사무원 과정 내달 2일까지 모집
AD
원본보기 아이콘

센터는 북부권의 구인·구직난 해소를 위해 ▲취업 상담 및 알선 ▲인생설계 상담 ▲일·활동 지원 ▲중장년 교육프로그램 등 다양한 취업 지원 서비스를 제공하는 기관이다.


센터는 이달 '중장년 취업 역량 강화 잡 크래프팅(JOB Crafting)'과 '숏폼 크리에이터 양성과정'을 운영한다.

특히 다음 달에는 도배기능사 자격증 과정과 약국 사무원 양성 과정을 개설한다. 희망자는 다음 달 2일까지 센터를 방문하거나 전자우편을 통해 지원하면 된다. 교육별 장소 및 기간이 다르므로 자세한 사항은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판에서 확인하면 된다.


정호기 시흥시 경제국장은 "중장년층이 지속해서 자기 성장을 이루고 안정적인 경제활동을 이어갈 수 있도록 센터를 성장시키겠다"라고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

한강버스 정식 운항 시작…오세훈 "다른 교통수단엔 없는 '힐링'"

새로운 이슈 보기