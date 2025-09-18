시흥시 북부중장년센터, 도배기능사·약국사무원 과정 내달 2일까지 모집

경기도 시흥시 북부중장년센터는 중장년층의 취업 지원을 위해 '도배기능사 자격증', '약국사무원' 등 다양한 교육 프로그램을 운영한다고 18일 밝혔다.

센터는 북부권의 구인·구직난 해소를 위해 ▲취업 상담 및 알선 ▲인생설계 상담 ▲일·활동 지원 ▲중장년 교육프로그램 등 다양한 취업 지원 서비스를 제공하는 기관이다.

센터는 이달 '중장년 취업 역량 강화 잡 크래프팅(JOB Crafting)'과 '숏폼 크리에이터 양성과정'을 운영한다.

특히 다음 달에는 도배기능사 자격증 과정과 약국 사무원 양성 과정을 개설한다. 희망자는 다음 달 2일까지 센터를 방문하거나 전자우편을 통해 지원하면 된다. 교육별 장소 및 기간이 다르므로 자세한 사항은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판에서 확인하면 된다.

정호기 시흥시 경제국장은 "중장년층이 지속해서 자기 성장을 이루고 안정적인 경제활동을 이어갈 수 있도록 센터를 성장시키겠다"라고 말했다.





