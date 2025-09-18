본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] '평화' 외치는 국제한반도포럼 참석자들

조용준기자

입력2025.09.18 11:18

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] '평화' 외치는 국제한반도포럼 참석자들
AD
원본보기 아이콘

정동영 통일부 장관과 마이클 샌델 미 하버드대 교수 등 참석자들이 18일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 '2025 국제한반도포럼(GKF)' 개막식에서 기념촬영을 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

한강버스 정식 운항 시작…오세훈 "다른 교통수단엔 없는 '힐링'"

새로운 이슈 보기