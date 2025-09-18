본문 바로가기
파주시, 신세계 파주 프리미엄 아울렛 식품안심구역 지정

이종구기자

입력2025.09.18 10:07

경기 파주시는 지난 17일 신세계 파주 프리미엄 아울렛에서 식품의약품안전처와 합동으로 음식점 위생등급제 식품안심구역 지정식을 개최했다.

김경일 파주시장이 신세계 파주 프리미엄 아울렛을 방문하고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 신세계 파주 프리미엄 아울렛을 방문하고 있다. 파주시 제공

이날 지정식에는 김경일 파주시장을 비롯해 안영진 서울지방식품의약품안전청장, 장윤석 신세계 파주 프리미엄 아울렛 점장 등 관계자들이 참석했다.


식품안심구역 지정은 식품의약품안전처가 음식점 위생 등급제를 활성화하기 위해 추진하고 있는 사업으로, 위생 등급을 지정받은 음식점이 60% 이상인 지역을 식품안전구역으로 지정해 운영하고 있으며, 파주시는 이보다 더 강화된 80% 이상을 기준으로 관리하고 있다.

파주시는 올해 신세계 파주 프리미엄 아울렛 내 음식점을 대상으로 위생등급제 자문상담(컨설팅)을 지원해 총 26개 음식점 중 92%에 해당하는 24곳이 '매우우수' 등급을 획득했다.


장윤석 신세계 파주 프리미엄 아울렛 점장은 "식품안심구역 지정을 위해 노력해주신 파주시와 식약처에 감사하다"며 "앞으로도 아울렛을 방문하는 고객들이 안심하고 식음료를 즐길 수 있도록 음식점 위생 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.


김경일 파주시장은 "식품안심구역 지정을 계기로 신뢰할 수 있는 음식문화 확산을 파주시가 선도하겠다"며 "아울러 9월 26일부터 28일까지 열리는 제36회 경기도생활체육대축전을 관람하는 시민과 관광객 모두가 안심하고 이용할 수 있는 외식 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

