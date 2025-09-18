강남구, 개청 50주년 기념 사진전 ‘우리, 강남’ 개최

양재천·코엑스서 순회 전시

서울 강남구(구청장 조성명)는 개청 50주년을 맞아 강남의 변화와 일상을 기록한 기념 사진전 ‘우리, 강남’을 개최한다고 18일 밝혔다. 전시는 이달 23일부터 10월 10일까지 양재천 수변문화쉼터에서 먼저 열리고, 이어 10월 11일부터 18일까지 코엑스 동문 로비로 이어지는 순회전으로 진행된다.

강남스퀘어 조형물. 강남구 제공. AD 원본보기 아이콘

‘우리, 강남’은 주민과 공동체를 주인공으로 삼아 지난 반세기 동안 변화한 도시 풍경과 구민의 일상을 담아냈다. 특히 복원 30주년을 맞은 양재천에서 전시가 시작되는 것은 자연을 회복하며 성장해 온 강남의 상징성을 드러낸다.

1년간 강남 전역을 기록한 사진 중 50점을 엄선해 ▲하늘에서 본 강남 ▲강남의 시작 ▲문화로 숨 쉬는 강남 ▲강남의 사계 ▲강남, 강남人 등 5개 주제로 구성했다. 강남의 대표 랜드마크 ‘I♥GANGNAM’ 조형물을 유리구슬에 반전된 프레임으로 담은 작품이 전시의 메시지를 상징하는 대표작으로 소개된다.

사진 외에도 구민 참여로 완성된 미디어보드 전시, 포토존, 기념 굿즈 증정 이벤트가 마련된다. 전시와 연계해 제작한 사진집 1천 부는 동주민센터와 복지관 등에 배포돼 누구나 생활 공간에서 접할 수 있다. 또한 10월 1일 오전 양재천 수변문화쉼터에서는 작가와의 대화 초대 행사가 열려 강남 토박이 주민들이 함께 작품을 감상하고 이야기를 나눈다.

조성명 강남구청장은 “‘우리, 강남’은 지난 50년을 함께 걸어온 강남 사람들의 시간과 오늘의 일상을 담은 전시”라며 “사진 속 강남의 생동감을 통해 미래 100년의 희망을 함께 나누길 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



