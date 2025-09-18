본문 바로가기
손경식 "韓·中, 기술 혁신·신산업 육성위해 협력해야"

전영주기자

입력2025.09.18 09:08

18일 한·중 경영자 회의 개회사

손경식 한국경영자총협회 회장이 한국과 중국이 함께 예측 가능한 기업환경을 조성하고, 기술 혁신과 신산업 분야에서 협력을 강화해야 한다고 강조했다.


18일 손 회장은 서울 롯데호텔에서 열린 '제2차 한·중 경영자회의'에서 이같은 내용을 언급했다. 그는 "기술 혁신과 신산업 육성은 양국 기업이 더욱 협력해야 할 분야"라며 "공동 프로젝트와 기술협력을 통해 공급망 안정과 신시장 개척을 도모하며 미래 성장 동력을 창출하자"고 강조했다.

이어 "가까운 이웃인 한·중 양국이 안정적이며 예측 가능한 기업 환경 조성에 힘을 모아야 한다"고 언급하기도 했다.


또한 이 자리에서 손 회장은 양국 정부 차원의 규제 개선은 물론 인적 교류를 위한 정책적 지원의 중요성을 강조하기도 했다. 그는 "양국 경제 성장과 협력을 가로막는 규제 개선, 인력 및 기술협력 지원 등 양국 정부의 정책적 지원이 뒷받침돼야 한다"며 "올해로 발효 10주년을 맞은 한중 FTA 2단계 협상이 재개돼 진전을 보이는 점도 기대된다"고 말했다.


마지막으로 손 회장은 올해 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 대해 "한국 정부와 기업들이 성공적 행사를 위해 최선을 다하고 있다"며 관심을 당부했다.

손경식 한국경영자총협회 회장. 경총 제공

중국 측 의장으로 참석한 장휘 중국은행 행장은 "양국은 상호보완적이고 상생적인 산업공급망을 구축하며 긴밀한 경제공동체로 성장했다"며 "이번 회의를 통해 양국 기업인들의 우정과 협력을 더욱 강화할 수 있을 것"이라고 화답했다.


이날 회의에는 손 회장과 장 행장을 비롯해 장샤오위 중국국제다국적기업촉진회(CICPMC) 부회장 등 한중 기업인들과 다이빙 주한중국대사, 박종원 산업통상자원부 통상차관보 등 양국 정부 관계자 40여명이 참석했다.


회의에 앞서 손 회장은 지난 17일 중국 기업인 대표단과 함께 김민석 국무총리, 우원식 국회의장을 각각 접견하고 한중 경제협력 방안에 대한 의견을 교환하기도 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

