구은모기자

입력2025.09.18 10:48

인터파크투어, 사이타마·홍콩 콘서트 연계상품
공연·숙박·이동 및 통역 서비스까지 지원

놀유니버스가 운영하는 NOL 인터파크투어가 차별화된 여행 및 엔터 전문성을 활용해 고객 맞춤형 여행 경험 확산에 나선다.


[오늘의신상]K팝 콘서트 여행상품 등장…'제로베이스원 월드투어' 패키지
NOL 인터파크투어는 글로벌 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 월드투어 'ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE＆NOW]' 공식 패키지 상품을 단독으로 선보인다고 18일 밝혔다.

해당 패키지는 ▲10월 29~30일 사이타마 ▲12월 20~21일 홍콩에서 열리는 콘서트 일정과 각각 연계해 마련된 상품이다. 타이베이 콘서트 패키지는 지난 16일 오픈과 동시에 매진될 만큼 팬들의 큰 관심을 받았다. 회사 측은 이번 기획이 글로벌 무대에서 아티스트와의 만남을 여행 콘텐츠로 확장하는 선도적 시도로, 공연 중심의 여가 소비를 '체류형 여행'으로 넓혀가는 새로운 모델이라고 평가했다.


각 지역별 패키지는 공연 관람권과 숙박을 기본으로, 공항·호텔·공연장 간 이동 지원 및 현지 가이드 동행 서비스를 포함해 안전하고 편리한 여행 경험을 제공한다. 일정은 3박 4일로 구성돼 공연 이후 자유 여행을 즐길 수 있도록 했다. 또한, 본 공연 전 사운드체크 이벤트 참관 기회를 포함해 팬들에게 특별한 경험을 제공할 계획이다.


놀유니버스 관계자는 "NOL 인터파크투어는 단순히 공연을 관람하는 차원을 넘어 여행과 여가를 결합한 새로운 경험 모델을 제시하고자 한다"며 "앞으로도 글로벌 파트너십과 콘텐츠 네트워크를 기반으로 다양한 장르와 지역을 아우르며 여행의 경계를 넓혀갈 계획"이라고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
