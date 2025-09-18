본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

카카오, 4대 과기원과 손잡고 ‘지역 AI 생태계’ 육성…5년간 500억 기금 조성

박유진기자

입력2025.09.18 08:53

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI 스타트업 투자·인재 양성·산업 전환 연구·AI 리터러시 증진

카카오 그룹이 국내 4대 과학기술원(KAIST·GIST·DGIST·UNIST)과 함께 국가 균형 성장을 위한 '지역 AI 생태계 육성'에 나선다. 카카오는 향후 5년간 총 500억원 규모의 기금을 조성해 스타트업 투자, 인재 양성, 연구 지원 등 지역 중심의 AI 거점을 구축한다고 18일 밝혔다.


이번 기금은 ▲AI 스타트업 투자 지원 ▲AI 미래 인재 양성 ▲지역 특화 산업 AI 전환 연구 지원 ▲AI 리터러시(이해력) 증진 등 4대 핵심 사업에 활용된다. 카카오는 이를 통해 지역 AI 산업 기반을 강화하고, 유망 인재가 수도권에 몰리지 않고 지역 사회 안에서 성장할 수 있도록 돕는다는 방침이다.

카카오, 4대 과기원과 손잡고 ‘지역 AI 생태계’ 육성…5년간 500억 기금 조성
AD
원본보기 아이콘

주요 목표는 청소년기부터 대학, 창업 단계까지 인재 성장 주기를 아우르는 AI 육성 프로그램을 구축하는 것이다. 지역 맞춤형 교육과 연구를 기반으로 수도권 편중된 인재·자원의 확산을 꾀하고, 교육-연구-창업으로 이어지는 선순환 구조를 마련해 지역 산업의 AI 전환(AX)을 촉진한다는 구상이다.

이를 위해 카카오는 4대 과기원과 산학협력 모델을 새롭게 마련하고 연구 성과의 사업화와 글로벌 진출을 촉진할 계획이다. 카카오인베스트먼트는 과기원 우수 인재가 창업한 스타트업에 초기 자금을 투자하고, 카카오·카카오모빌리티·카카오뱅크·카카오엔터테인먼트·카카오페이 등 계열사 전문가들이 멘토링을 제공한다.


정신아 카카오 CA협의체 의장은 "카카오는 그간 쌓아온 AI 기술력과 생태계 육성 경험을 바탕으로 유망한 지역 인재와 스타트업의 글로벌 진출을 지원할 것"이라며 "4대 과기원과 함께 조성할 AI 거점이 세계로 뻗어 나가는 성장 허브가 되도록 기여하겠다"고 말했다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기