카카오, 4대 과기원과 손잡고 ‘지역 AI 생태계’ 육성…5년간 500억 기금 조성

카카오 그룹이 국내 4대 과학기술원(KAIST·GIST·DGIST·UNIST)과 함께 국가 균형 성장을 위한 '지역 AI 생태계 육성'에 나선다. 카카오는 향후 5년간 총 500억원 규모의 기금을 조성해 스타트업 투자, 인재 양성, 연구 지원 등 지역 중심의 AI 거점을 구축한다고 18일 밝혔다.

이번 기금은 ▲AI 스타트업 투자 지원 ▲AI 미래 인재 양성 ▲지역 특화 산업 AI 전환 연구 지원 ▲AI 리터러시(이해력) 증진 등 4대 핵심 사업에 활용된다. 카카오는 이를 통해 지역 AI 산업 기반을 강화하고, 유망 인재가 수도권에 몰리지 않고 지역 사회 안에서 성장할 수 있도록 돕는다는 방침이다.

주요 목표는 청소년기부터 대학, 창업 단계까지 인재 성장 주기를 아우르는 AI 육성 프로그램을 구축하는 것이다. 지역 맞춤형 교육과 연구를 기반으로 수도권 편중된 인재·자원의 확산을 꾀하고, 교육-연구-창업으로 이어지는 선순환 구조를 마련해 지역 산업의 AI 전환(AX)을 촉진한다는 구상이다.

이를 위해 카카오는 4대 과기원과 산학협력 모델을 새롭게 마련하고 연구 성과의 사업화와 글로벌 진출을 촉진할 계획이다. 카카오인베스트먼트는 과기원 우수 인재가 창업한 스타트업에 초기 자금을 투자하고, 카카오·카카오모빌리티·카카오뱅크·카카오엔터테인먼트·카카오페이 등 계열사 전문가들이 멘토링을 제공한다.

정신아 카카오 CA협의체 의장은 "카카오는 그간 쌓아온 AI 기술력과 생태계 육성 경험을 바탕으로 유망한 지역 인재와 스타트업의 글로벌 진출을 지원할 것"이라며 "4대 과기원과 함께 조성할 AI 거점이 세계로 뻗어 나가는 성장 허브가 되도록 기여하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



