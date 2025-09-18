본문 바로가기
강원도, 전세사기 피해 예방 '안심전세계약 체크리스트' 배포

이종구기자

입력2025.09.18 08:48

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도, 전세 계약 전·중·후 단계에서 확인해야 할 사항 한 눈에 정리

강원특별자치도(도지사 김진태)는 전세사기 피해 예방을 위해 '안심전세계약 체크리스트' 4700여 부를 시군청 민원실 및 행정복지센터에 배포하고, 홈페이지에도 게재해 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 지원한다고 18일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 조치는 국토교통부에서 전세 계약 과정에서 반드시 확인해야 할 사항을 한눈에 정리한 것으로, 도민은 물론 전세 계약 경험이 적은 청년, 신혼부부, 사회초년생에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.


체크리스트에는 ▲전세 시세 조사 및 권리관계 확인 방법 ▲전세보증금 보증 가입 가능 여부 확인 ▲공인중개사 자격 및 계약서 작성 시 유의사항 ▲잔금 지급 및 입주 시 필수 점검 항목 등이 단계별로 구체적으로 담겨 있다.

또한 안전한 전세계약을 위해 모바일 플랫폼인 주택도시보증공사 '안심전세앱(App)'을 활용하면 전세계약 사전 진단부터 보증 가입, 보증 이행 청구까지 비대면으로 진행할 수 있다.


앱을 통해 24시간 언제 어디서나 전세보증금 반환보증에 가입할 수 있으며, '안심진단' 기능을 통해 전세 계약 대상 주택의 시세, 전세가율, 적정보증금 수준, 임대인 세금 체납 이력, 보증사고 이력 등을 손쉽게 확인할 수 있다.


김순하 강원특별자치도 건축과장은 "전세사기 피해에 따른 지원도 중요하지만, 무엇보다 피해를 사전에 예방하는 것이 더 중요하다"며 "전세사기 없는 주거안심 강원특별자치도를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
아시아경제

