"판단·돌봄 영역 집중…AI가 의사 역할 근본적으로 바꿀 것"

행정·기술 업무는 AI가 상당 부분 대체 전망

"편리성 인지 시 스마트폰처럼 자연스레 정착"

인공지능(AI)이 행정·기술 업무를 상당 부분 대체해 의료진의 역할이 판단과 돌봄 등에 집중될 것이란 전망이 제기됐다. 보건 분야 AI 활용의 성공 조건으론 '사용자 친화성'과 '통합성'이 될 것으로 점쳐졌다.

'의료 AI 서비스의 미래 방향'이란 주제로 17일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '2025 세계 바이오 서밋 패널토론'에서 김주한 서울대학교 연구부총장 겸 산학협력단장(왼쪽 첫번쨰)이 모두발언을 하고 있다.

전 세계 보건의료 전문가들은 '의료 AI 서비스의 미래 방향'이란 주제로 17일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '2025 세계 바이오 서밋 패널토론'에서 이같이 밝혔다.

이날 토론에서 전문가들은 AI가 의사의 역할을 근본적으로 바꿀 것이라고 입을 모았다. AI가 단순·반복 업무를 자동화하면서 의료진은 인간만이 할 수 있는 고유의 역할에 더욱 집중하게 되리라는 것이다.

란 발리서 이스라엘 클라릿 헬스케어 서비스 CIO는 "오늘날 의사들이 하는 서류 작성이나 기술적인 승인 업무는 앞으로 AI가 상당 부분 대체할 것"이라며 "의과대학에 가는 이유는 기술적인 일이 아니라, 사람과 연계하고 대화하며 판단하기 위함이 될 것"이라고 했다.

이는 미래의 의사는 AI가 분석한 방대한 데이터를 바탕으로 최종적인 치료 방향을 결정하는 전략을 짜고, 환자의 상황에 공감하며 소통하는 역할을 수행하게 된다는 주장이다. AI가 효율을 책임지는 동안 의사는 인간적인 돌봄의 영역에 더욱 집중하게 되는 것이다.

의료진이 환자에게 집중하는 동안 병원 운영 등은 AI가 맡는다. 응지암 키유안 싱가포르 국립대 의료시스템 CTO는 "이미 싱가포르에선 AI 에이전트를 활용해 응급 환자 수를 예측하고, 이를 기반으로 월 단위 의료진 스케줄을 최적화하고 있다"며 "과거 사람이 수십 시간을 들여야 했던 행정 업무가 AI를 통해 자동화되고 있는 것"이라고 말했다.

이어 그는 "이러한 변화는 단순히 업무 효율을 높이는 것을 넘어 의료 인력 전체가 소모적인 행정 업무에서 벗어나 더 창의적이고 의미 있는 일에 집중할 수 있는 환경을 만들 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

AI가 의료 현장에 뿌리내리기 위해선 기술의 복잡성을 넘어 누구나 쉽고 편리하게 사용할 수 있어야 한다는 분석도 나왔다. 예종철 카이스트 AI 대학원 교수는 "성공하는 AI의 비결은 사용자가 AI의 뒷면이 무엇인지 모르게 하는 것"이라며 스마트폰을 예로 들었다. 사용자가 복잡한 기술 프로토콜을 몰라도 직관적으로 기기를 사용하듯, 의료 AI 역시 의사와 환자에게 이같이 느껴져야 한다는 것이다. 그는 환자와 의료진에게 AI의 필요성과 편리성이 충분히 전달되면 AI 역시 스마트폰처럼 자연스럽게 도입될 수 있다고 부연했다.

신뢰할 수 있는 생태계 구축을 위한 규제가 필요하단 지적도 나왔다. 1990년대 인터넷 초창기 해커와 악성코드로 인한 혼란이 일어난 것을 반면교사 삼아 AI의 오남용을 막는 규제를 고민해야 한다는 것이다.





최태원 기자



