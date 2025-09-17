본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정부, 입양정책위원회 첫 회의…공적 입양체계 본격 가동

세종=이은주기자

입력2025.09.17 15:04

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


정부가 국내 입양 활성화 정책과 개별 아동의 입양 여부 등을 심의·의결할 입양정책위원회를 출범시켰다.

정부, 입양정책위원회 첫 회의…공적 입양체계 본격 가동
AD
원본보기 아이콘

보건복지부는 17일 정은경 장관을 위원장으로 하는 입양정책위원회의 첫 회의를 열고, 향후 운영방안과 공적 입양체계 개편 현황 등을 논의했다고 밝혔다. 아동복지학계, 의료·법률 전문가, 입양정책 경험자 등 15명이 위원으로 임명·위촉됐다.


위원회는 국내 입양 활성화를 위한 기본계획 수립·시행, 예비 양부모 교육과정의 기준과 내용 선정 등 주요 정책을 심의·의결한다. 동시에 예비 양부모 자격 적격성, 아동-양부모 간 결연 적합성, 국제 입양 여부 등을 다루는 분과위원회도 구성됐다.

국내 입양과 국제 입양 분과위에 각각 8명씩 총 16명이 참여하며, 일부는 정책위원을 겸한다. 분과위의 심의 결과는 곧바로 정책위 의결로 간주한다. 이날 첫 회의에서는 입양정책위 운영 방안, 공적 입양체계 개편 시행 현황과 계획 등이 집중적으로 논의됐다.


정 장관은 이날 회의에서 "입양정책위는 공적 입양체계를 주도하는 원동력이 될 것"이라며 "위원회를 중심으로 제도가 현장에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지속 개선해 나가겠다"고 말했다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기