연천군, '김덕현 군수와 함께하는 청렴 토크콘서트' 개최

경기 연천군은 지난 15일 연천도서관 시청각실에서 김덕현 군수와 7급 이하 직원들이 함께하는 '청렴 토크콘서트'를 개최했다고 17일 밝혔다.

이날 김덕현 군수와 60여 명의 직원이 한자리에 모여 청렴을 주제로 자유롭게 소통하고 이야기하는 시간을 가졌다.

토크콘서트에서는 조직 내 세대 간 소통과 갈등 해결 방법, 저연차 공무원의 업무 외적으로 부담이 되는 상황, 바람직한 상사 유형 등 다양한 주제로 활발한 토론이 이루어졌다. 이를 통해 세대 간 이해를 높이고, 청렴한 조직 문화를 형성하는 데 큰 도움이 됐다.

연천군은 이번 청렴 토크콘서트를 통해 공직 사회의 청렴성을 강화하고, 공무원들 간의 소통과 화합을 촉진하는 중요한 계기를 마련했다. 앞으로도 연천군은 공직 사회의 청렴성을 지속적으로 강화하고, 건강한 조직 문화를 구축하기 위한 다양한 노력을 기울일 계획이다.

김덕현 군수는 "이번 행사를 통해 소통과 공감의 중요성을 다시 한번 느끼게 됐다"며 "앞으로도 청렴한 연천군을 향한 공직자 세대 간 소통의 장을 꾸준히 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



