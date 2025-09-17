본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

네이버지도, 외국인 관광객에 韓 핫플 소개…두번째 '비로컬' 캠페인

이명환기자

입력2025.09.17 11:23

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인 관광객에 음식점·카페 등 할인쿠폰

네이버는 한국을 찾은 외국인 관광객에게 한국의 핫플레이스를 소개하는 '비로컬(BE LOCAL)' 캠페인을 오는 12월15일까지 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 캠페인은 네이버가 한국관광공사와 함께 진행한다.


비로컬 캠페인은 네이버지도를 통해 외국인 관광객에게 음식점, 카페, 쇼핑, 복합문화공간 등 다양한 장소를 소개하는 캠페인이다. 네이버지도 앱 언어를 외국어로 설정한 이용자라면 앱 상단의 '비로컬(BE LOCAL)' 탭을 통해 2030 한국 이용자가 가장 많이 저장한 장소와 지역 맛집, 백년가게 등을 추천받을 수 있다.

네이버는 한국을 찾은 외국인 관광객에게 한국의 핫플레이스를 소개하는 '비로컬(BE LOCAL)' 캠페인을 오는 12월15일까지 진행한다고 17일 밝혔다. 네이버 제공

네이버는 한국을 찾은 외국인 관광객에게 한국의 핫플레이스를 소개하는 '비로컬(BE LOCAL)' 캠페인을 오는 12월15일까지 진행한다고 17일 밝혔다. 네이버 제공

AD
원본보기 아이콘

네이버와 한국관광공사는 두 번째 비로컬 캠페인을 통해 음식점, 카페, 문화공간 등에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 제공한다. 고속버스나 렌터카 이용 시에도 할인 혜택을 받을 수 있도록 지원한다. 캠페인 지역 역시 서울에서 나아가 연내 국제 행사가 개최되는 부산, 경주로 확대한다.


올해 상반기 처음 진행된 비로컬 캠페인은 명동, 성수, 이태원, 한남동 등 서울의 인기 지역의 핫플레이스를 소개했다.


네이버지도 서비스를 총괄하는 최승락 부문장은 "비로컬 캠페인을 통해 외국인 사용자가 유명 관광지뿐만 아니라 요즘 떠오르는 핫플레이스, 액티비티까지 살펴보며 더 '로컬처럼' 국내 여행을 즐길 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

양경수 한국관광공사 관광산업본부장 직무대리는 "이번 캠페인을 통해 한국인이 실제 선호하는 관광 콘텐츠를 효과적으로 소개하고 외국인 관광객이 체감할 수 있는 혜택을 제공해 방한관광 만족도를 높일 수 있을 것"이라고 밝혔다.


한편, 네이버는 2018년 다국어(영어, 중국어, 일본어) 지도를 출시한 이후 외국인 사용자를 위한 기능을 고도화하고 있다. 지난해 다국어 지원 범위를 한국어 텍스트 리뷰, 플레이스 리뷰 필터 등으로 확대한 데 이어 지난 6월에는 외국인 사용자들도 네이버 예약 및 주문, 결제까지 이용할 수 있도록 서비스를 업데이트했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"몸이 이상해" 1차선에 멈춘 차…올림픽대로 200m 뛰어간 경찰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기