한국한의약진흥원, KOLAS 공인시험기관 본격 운영

한약 품질관리 위한 국제공인 시험 서비스 제공

한국한의약진흥원은 한방의료기관의 한약 품질 관리를 위해 국제적으로 인정받은 KOLAS 공인 시험 서비스를 9월부터 본격적으로 제공하고 있다.

한국한의약진흥원 품질인증센터는 2023년 12월 산업통상자원부 국가기술표준원 산하 한국인정기구(KOLAS, Korea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 화학시험(의약품 분야) 11개 항목과 생물학적시험(미생물 분야) 6개 항목 등 총 17개 시험항목에 대해 공인시험기관으로 인정받았다.

한국인정기구는 국가표준기본법과 국제표준관련 기구에서 정한 국제기준에 근거해 시험, 교정, 검사, 숙련도시험운영, 표준물질생산, 메디컬시험, 생물자원은행, 제품인증 분야에 대해 각 분야 수행기관을 평가하여 공인하는 기구이다.

인정 범위·시험항목은 KOLAS 또는 한국한의약진흥원 홈페이지에서 확인 가능하다.

이어 2024년 3월에는 국제시험기관인정협력체(ILAC-MRA) 조합마크 사용을 승인받아 한국한의약진흥원이 발급하는 시험성적서는 국제적으로도 동일한 효력을 갖게 됐다.

특히, LC-MSMS, Real-Time PCR 시험법, 건조필름법 등 최신 장비와 기술에 기반한 시험법으로 품질관리의 전문성과 신뢰성을 한층 강화했다.

한국한의약진흥원 송수진 원장 직무대행은 "KOLAS 공인시험기관 본격 운영을 통해 국민이 안심하고 한약을 이용할 수 있도록 국제적 기준에 맞는 품질관리체계를 더욱 강화해 나가겠다"라며 "앞으로도 국민의 안전과 신뢰를 최우선으로 하는 기관이 되겠다"라고 말했다.

서비스를 희망하는 한방의료기관은 한국한의약진흥원 홈페이지 사업안내(공공서비스)에서 신청하면 된다. 시험 절차와 수수료 등 자세한 사항도 홈페이지에서 확인할 수 있다.

품질인증센터는 2019년부터 보건복지부 한약(탕약) 현대화 사업의 일환으로 탕전실 조제한약 품질 모니터링을 추진해 오고 있다.





