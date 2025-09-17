삼성증권, 개인형 연금잔고 22조원 돌파

삼성증권이 연금저축과 확정기여형(DC) 및 개인형 퇴직연금(IRP)을 합한 총 개인형 연금 잔고(평가금 기준)가 22조2000억원을 돌파하며 가파른 성장세를 보이고 있다.

17일 삼성증권에 따르면 삼성증권의 총 개인형 연금 잔고는 2024년 말 17조1000억원대에서 이달 11일 기준 22조 2000억원을 넘어서며 30% 폭발적으로 성장했다. 같은 기간 총 연금잔고도 21조2000억원에서 26조3000억원으로 23.8% 증가했다.

개인형 연금 중 연금저축, DC형, IRP의 잔고는 같은 기준으로 각각 34.6%, 27.4%, 26.9% 증가했다.

40~50대 투자자의 개인형 연금이 많이 증가한 것으로 나타났다. 2024년 말 기준 10조9000억원 수준이었던 이들 고객의 잔고는 이달 11일 기준 14조7000억원대로 약 34.8% 증가했다.

또한 상장지수펀드(ETF)가 중장년층 사이에서 인기를 끌며 상품별 잔고 증가율 중 가장 높은 수치를 기록했다. ETF 잔고는 같은 기간 54% 증가해, 6조7000억원대에서 10조원 규모로 성장했다.

이러한 삼성증권 연금잔고의 고속 성장 배경으로는 가입자 중심의 연금 서비스들이 있다. 먼저 퇴직연금 최초로 지난 2021년 운용관리와 자산관리 수수료가 무료(펀드 보수 등 별도 발생)인 '다이렉트IRP'로 퇴직연금 수수료 체계의 판도를 바꿨다. 가입자의 편의를 대폭 높여 가입 서류 작성과 발송이 필요없는 '3분 연금' 서비스(개인정보 제공 및 약관 등 확인시간 제외)를 선보이기도 했다.

삼성증권 공식 MTS인 엠팝(mPOP)을 통해서 빠르고 편안하게 연금을 관리할 수 있는 '연금 S톡', '로보 일임', 'ETF 모으기' 서비스도 제공 중이다

또한 삼성증권은 업계 최초로 별도의 연금센터를 신설, 서울과 수원, 대구에서 3곳의 센터를 운영하고 있다. 해당 연금센터에서는 PB 경력 10년 이상의 숙련된 인력이 전문화된 연금 상담 서비스를 제공하고 있다.

삼성증권 연금센터는 연금 가입자 대상의 상담뿐 아니라 퇴직연금 도입 법인에 대한 설명회 등을 지원하고 있다. 지난 한 해에만 약 200여건이 넘는 세미나를 진행했다.

이성주 삼성증권 연금본부장 상무는 "퇴직연금은 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다"며 "삼성증권은 우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 삼성증권은 연금저축에 대한 관심을 높이고, 연금 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고자 '연금저축 순입금 이벤트'를 9월 30일(화)까지 진행한다.

이벤트는 총 두 가지다. 순입금액에 따라 다양한 혜택이 제공된다. 순입금액은 기간 내 연금저축 계좌에 ▲신규 입금 ▲타사연금 가져오기 ▲만기된 ISA를 연금으로 전환하는 경우를 모두 합산하여 산정된다.

먼저 '연금저축과 함께 이벤트'는 최소 1000만원 이상 순입금 시 구간에 따라 상품권을 지급하는 이벤트로, 최대 5억원 이상 순입금 시 모바일상품권 100만원권을 지급한다. 보험사에서 연금을 이전하는 경우 순입금액 산정 시 지급조건 금액을 2배로 인정한다.

또한 'Boom-up 이벤트'는 신규 고객 또는 총 잔고 100만원 미만 고객을 대상으로 진행된다. 기간 내 연금저축계좌에 100만원 이상 1000만원 미만 순입금 시 모바일상품권 5000원권을 지급한다.

단 해당 이벤트 순입금액 산정 시 퇴직금(법정 퇴직금과 명예퇴직금, 퇴직위로금, 특별희망퇴직금 등과 같은 법정외 퇴직금 등)은 입금액 산정에서 제외되므로 유의해야 한다.





유현석 기자



