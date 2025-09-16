'말러 사이클' 도전 지휘자 진솔, 말러 교향곡 8번째 무대

오는 10월26일 예술의전당 콘서트홀에서

2017년부터 말러 교향곡 전곡 연주(사이클)에 도전하고 있는 지휘자 진솔이 오는 10월26일 예술의전당 콘서트홀에서 말러 교향곡 4번을 지휘한다.

'말러리안 시리즈'의 여덟 번째 무대로 이번 공연을 마치면 진솔은 말러 교향곡 단 한 곡만을 남겨둔다.

이번 여덟 번째 무대의 부제는 '동화'이며 말러 교향곡 4번과 말러가 편곡한 슈베르트 현악사중주 14번 '죽음과 소녀'를 연주한다. 인간 존재의 심연을 응시한 슈베르트와 천상의 삶을 동경한 말러를 나란히 배치해, 삶과 죽음, 현실과 초월을 오가는 하나의 거대한 서사시로 무대를 직조하겠다는 의도를 담았다.

연주를 함께할 말러리안 오케스트라 수석진에는 아르티제와 라파시오소나타의 연주자들이 합류한다. 아르티제는 진솔이 2012년 창단한 민간 클래식 전문 연주단체다. 이탈리아의 젊은 챔버 오케스트라 라파시오나타는 2019년 창단된 연주단체로, 단원 대부분은 RAI 국립 심포니와 라 스칼라 필하모닉 등 정상급 오케스트라 출신으로 구성된다.

슈베르트의 원곡 죽음과 소녀는 죽음을 맞닥뜨린 소녀와 죽음의 대화를 섬세하게 담아낸 실내악이지만, 말러는 이를 현악 오케스트라로 편곡했다.

2부 무대에서 연주될 말러 교향곡 4번은 말러의 교향곡 중 가장 밝고 투명한 빛깔을 지닌 작품으로, 천진한 목가적 정서로 가득 차 있다. 특히 마지막 4악장은 소프라노 독창으로 불리는 '천상의 삶(Das himmlische Leben)'이 중심을 이룬다. 어린 아이의 목소리를 빌려 천국을 소박하고 즐거운 일상의 연속으로 노래한다. 소프라노 김효영이 협연할 예정이다.

지휘자 진솔은 한국예술종합학교와 독일 만하임국립음대를 졸업하고, 국내외 주요 오케스트라를 지휘하며 경력을 쌓았다. 아르티제와 말러리안을 이끌며 민간 최초의 말러 교향곡 전곡 프로젝트를 진행하는 한편, 게임·영상 IP와의 협업을 통해 클래식의 외연을 확장하는 등 새로운 도전을 이어왔다. 지난해 홍진기 창조인상 문화예술부문을 수상했다.

진솔 지휘자는 "말러 교향곡 4번은 가장 친근하고 맑은 작품이지만, 그 안에는 삶과 죽음, 천국을 향한 깊은 사유가 담겨 있다"며 "아르티제와 라파시오나타, 그리고 말러리안 단원들이 함께하여, 한국과 유럽이 교차하는 예술적 대화가 될 것이다. 관객들이 이 여정을 통해 위로와 울림을 얻길 바란다"고 전했다.

협연자로 나서는 소프라노 김효영은 서울대와 줄리어드 음악대학을 졸업하고, 2021년 메트로폴리탄 오페라 콩쿠르에서 최종 우승을 차지하며 세계적 주목을 받은 성악가다.





