GH, 청렴조직 문화 확산위해 '스마트 청렴골든벨' 개최

경기주택도시공사(GH)가 16일 수원 광교 본사 역량개발센터에서 임직원의 청렴 의식을 높이고 청렴 문화를 확산하기 위해 임직원 100여 명이 참석한 가운데 '스마트 청렴 골든벨'을 개최했다.

이날 행사는 기존의 강의 중심 청렴 교육에서 벗어나 청탁금지법, 이해충돌 방지법, 임직원 행동강령 등 주요 반부패 법령을 개인 리모컨을 활용해 퀴즈를 푸는 방식의 스마트 청렴 골든벨로 진행됐다.

경기주택도시공사가 16일 본사 역량개발센터에서 도전 청렴골든벨을 진행하고 있다. 경기주택도시공사 제공

GH는 앞서 지난 3월부터 ▲청렴 결의대회 ▲출근길 청렴 On 캠페인 ▲반부패 추진 전략회의 ▲직무상 갑질 예방 교육 등 다양한 프로그램을 통해 청렴한 조직 문화 정착을 위해 힘을 쏟고 있다.

이광진 GH 상임감사는 "청렴 실천 하나하나가 모여 우리 공사의 신뢰를 만든다"라며 "오늘 골든벨을 통해 배우고 느낀 것들을 일상에서 직접 실천한다면, 이는 GH의 가장 큰 자산이 될 것"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



