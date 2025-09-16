대전교통공사, 배터리 화재 대비 전 역사에 화재대응 물품 배치

방열장갑, 인출용 집게, 질식소화포 등 3종

대전교통공사가 전 역사에 PM 배터리 화재대응 전용 물품을 역무실에 배치했다.(사진의 위쪽부터 화재대응용 방열장갑, 질식소화포, 인출용 집게 3종) AD 원본보기 아이콘

대전교통공사가 최근 급증하고 있는 개인형 이동장치(PM)와 보조배터리 화재에 선제적으로 대응하기 위해 도시철도 22개 전 역사에 화재 대응 전용 물품을 배치했다

이번에 비치된 물품은 방열 장갑, 인출용 집게, 질식 소화포 등 3종이다.

방열 장갑은 고온 환경에서도 안전하게 대응할 수 있도록 돕고, 인출용 집게는 발화된 배터리를 신속히 격리할 수 있게 한다.

질식 소화포는 산소 공급을 차단해 불길 확산을 막는 장비로, 리튬배터리 특성에 맞춰 구성됐다. 공사는 모든 역사에 동일한 물품을 갖춰 어디서든 신속하고 일관된 대응이 가능하도록 했다.

연규양 사장은 "개인형 이동장치 배터리 및 보조배터리 화재는 작은 충격이나 결함으로도 갑작스럽게 발생할 수 있어 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며 "대응 물품과 훈련을 통해 시민 안전을 한층 확실히 지킬 수 있을 것"이라고 말했다.





