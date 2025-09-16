본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전교통공사, 배터리 화재 대비 전 역사에 화재대응 물품 배치

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.16 15:41

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

방열장갑, 인출용 집게, 질식소화포 등 3종

대전교통공사가 전 역사에 PM 배터리 화재대응 전용 물품을 역무실에 배치했다.(사진의 위쪽부터 화재대응용 방열장갑, 질식소화포, 인출용 집게 3종)

대전교통공사가 전 역사에 PM 배터리 화재대응 전용 물품을 역무실에 배치했다.(사진의 위쪽부터 화재대응용 방열장갑, 질식소화포, 인출용 집게 3종)

AD
원본보기 아이콘

대전교통공사가 최근 급증하고 있는 개인형 이동장치(PM)와 보조배터리 화재에 선제적으로 대응하기 위해 도시철도 22개 전 역사에 화재 대응 전용 물품을 배치했다


이번에 비치된 물품은 방열 장갑, 인출용 집게, 질식 소화포 등 3종이다.

방열 장갑은 고온 환경에서도 안전하게 대응할 수 있도록 돕고, 인출용 집게는 발화된 배터리를 신속히 격리할 수 있게 한다.


질식 소화포는 산소 공급을 차단해 불길 확산을 막는 장비로, 리튬배터리 특성에 맞춰 구성됐다. 공사는 모든 역사에 동일한 물품을 갖춰 어디서든 신속하고 일관된 대응이 가능하도록 했다.


연규양 사장은 "개인형 이동장치 배터리 및 보조배터리 화재는 작은 충격이나 결함으로도 갑작스럽게 발생할 수 있어 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며 "대응 물품과 훈련을 통해 시민 안전을 한층 확실히 지킬 수 있을 것"이라고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

조희대 때리는 민주당…지귀연을 잡고 싶다?

"비싸고 양 적어" 1혹평 쏟아지더니…요식업 잘나가던 '이장우 카레집' 9개월 만에 폐점

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

金보다 폐기물…4조원 베팅한 사모펀드

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기