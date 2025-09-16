청호나이스, 올해 침대 판매량 전년 대비 약 2배 ↑

‘케어 서비스’ 제공 매트리스 렌털 수요 증가

청호나이스는 올해 침대의 1월에서 8월까지 누적 판매량이 전년 동기 대비 약 2배 증가했다고 16일 밝혔다.

침실을 생활 중심 공간으로 쾌적하고 편안하게 구성하려는 소비자들의 관심이 높아진 데 따른 것이라고 청호나이스는 설명했다. 청호나이스는 올해 초 '깨끗한 잠'이라는 슬로건 아래 새로운 CF를 공개하며 쾌적한 수면 환경의 중요성을 적극적으로 알려 왔다.

청호나이스 침대 '듀얼드림' AD 원본보기 아이콘

청호나이스 침대 '듀얼드림'은 티타늄 포켓스프링을 적용해 안정적인 착와감을 제공한다. 2가지 강선의 독립 스프링을 7구역으로 나눠 배치해 신체 하중을 세밀하게 분산시켜 수면 중 움직임에도 몸을 부드럽게 감싸준다. 또한 침대 4면에 폼케이스 적용으로 침대 코너의 내구성을 강화해 오랜 사용에도 견고함을 유지할 수 있다.

청호나이스 관계자는 "침대는 하루의 휴식을 책임지는 중요한 생활 필수품인 만큼, 단순한 가구를 넘어 '케어 서비스'가 함께 제공되는 렌털 제품의 가치가 주목받고 있다"며 "앞으로도 청호나이스는 소비자들의 건강한 수면을 위해 차별화된 기술력과 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



