"창의 인재·스타트업 모였다"…현대차그룹 제로원 데이 개최

현대자동차그룹의 오픈 이노베이션 플랫폼 제로원(ZER01NE)이 그동안의 성과를 전시하는 '2025 제로원데이'를 개최한다고 16일 밝혔다.

2025 제로원데이는 오는 17일부터 21일까지 5일 동안 서울 성동구 성수동에 위치한 현대 성수 복합거점에서 열린다.

제로원은 창의인재 생태계 조성을 목표로 지난 2018년 현대차그룹이 서울 서초구 강남대로에 만든 창의공간이자 인재 플랫폼이다.

제로원데이는 예술가와 개발자뿐 아니라 스타트업 등 다양한 분야의 인재들이 참가해 자신의 프로젝트와 사업 모델을 선보인다. 관람객들도 누구나 무료로 직접 참여해 체험해볼 수 있는 행사다.

이번 행사의 전시 주제는 '제로원 궤적(ZER01NE 0RB1T)'이다. 제로원에서 활동하는 크리에이터, 스타트업, 현대차그룹 임직원 등 사내외 창의 인재가 각자의 궤도를 따라 움직이면서 상호작용한다는 의미다.

이같은 주제 아래 제로원은 ▲인공지능 ▲로보틱스 ▲모빌리티 관련 다양한 프로젝트를 선보인다. 이번에 공개되는 프로젝트는 총 20개로 ▲크리에이터 프로젝트 5개 ▲크리에이터와 현대차·기아 임직원 간 협업 프로젝트 4개 ▲제로원 육성 스타트업 프로젝트 11개 등이다.

