"日 정통의 맛"…롯데GRS, 잠실 롯데월드몰 '마루가메 우동' 문 열었다

정통 사누끼 우동 및 튀김 브랜드

5년 내 35호점까지 출점 규모 확대 목표

롯데GRS가 일본 정통 사누끼 우동 전문 브랜드 '마루가메 우동'을 잠실 롯데월드몰 5층에 오픈했다고 16일 밝혔다.

마루가메 우동은 사누끼 우동 및 튀김 전문 브랜드로 전 세계 1100여 개의 매장을 운영하고 있는 글로벌 프랜차이즈 브랜드다. 면의 탱탱하고 쫄깃한 식감을 위해 매일 매장에서 직접 반죽하고 숙성해 만들고 있으며 당일 생산·당일 판매 원칙을 지키고 있다. 가장자리가 둥글고 네모난 단면인 독특한 형태 덕분에 국물이 면에 잘 스며들어 깊은 풍미를 자랑하는 것이 특징이다. 일본 현지와 동일한 맛을 내기 위해 일본으로 가 우동 교육을 받았으며 마루가메 우동 일본 트레이너가 한국 오픈 전·후 한 달간 함께 매장을 관리한다.

메뉴는 우동, 덮밥, 튀김 등으로 구성됐다. 소불고기와 반숙란이 들어간 시그니처 메뉴 '니쿠타마 우동'과 풋고추의 얼얼함을 담은 '그린 칠리 붓카케 우동', 한국 한정 메뉴, 치킨&야채 우동 등 총 10종의 우동과 덮밥 2종, 튀김 7종을 맛볼 수 있다. 매장 내 오픈 키친을 통해 우동과 튀김을 조리하는 과정을 소비자에게 보여줄 예정이다.

지난 15일 롯데월드몰 마루가메 우동 오픈식에 차우철 롯데GRS 대표이사, 아와타 토리돌 회장, 야마구치 마루가메 우동 CEO(왼쪽 세 번째부터) 등이 참석해 오픈 커팅식을 진행하고 있는 모습.

롯데GRS는 향후 5년 내 35호점까지 마루가메 우동 출점 규모를 확대하고 백화점·쇼핑몰·주요 시가지 상권 등 다양한 형태의 매장 오픈을 계획하고 있다.

롯데GRS 관계자는 "마루가메 우동은 정통 사누끼 우동의 맛과 경험을 한국 고객들에게 선보일 수 있는 브랜드로, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 새로운 미식 경험을 전하고자 한다"며 "향후 지속적인 출점을 통해 국내 외식 시장에서 입지를 확대하고 성장 동력을 확보해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편, 매장 오픈일인 15일에는 차우철 롯데GRS 대표이사와 이재용 신사업부문 상무, 아와타 토리돌 회장, 야마구치 마루가메 우동 CEO 등의 인사가 참석해 커팅식을 진행했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



