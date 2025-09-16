매쉬업벤처스, AI 기반 VR 트래킹 솔루션 소울아트 시드투자

장비착용 않고도 사용자 전신 동작 정확히 추적

게임, 시뮬레이션, 디지털 트윈 등 다양한 분야 활용 가능

투자 이후 중소벤처기업부 주관 팁스 딥테크 트랙 선정

인공지능(AI) 기반 VR(가상현실) 트래킹 솔루션 개발사 소울아트가 매쉬업벤처스로부터 시드 투자를 유치했다고 16일 밝혔다.

소울아트는 몸에 장비를 착용하지 않고도 사용자의 전신 동작을 정확히 추적하는 트래킹 솔루션 '소울아트 스테이션'과 어떤 환경에서도 자유롭게 활용 가능한 VR 트래킹 소프트웨어 '소울아트 앱'을 개발하고 있다.

소울아트의 시스템은 정밀한 공간 재해석 기술과 최적화된 기기 내부 AI 처리(온디바이스 AI) 기술로 기존 VR 트래커 대비 비싼 3차원 인식 센서를 줄여 구축 비용을 25% 수준으로 낮추면서도 동작 인식률을 높였다. 내장된 신경망 처리장치(NPU)를 바탕으로 게임뿐 아니라 시뮬레이션, 디지털 트윈(가상 복제본) 등 다양한 인간 인식 분야에서 활용할 수 있다. 소울아트는 이러한 기술적 우수성을 인정받아 중소벤처기업부 주관 팁스(TIPS) 딥테크 트랙에 선정, 15억원의 연구개발(R&D) 자금을 확보하기도 했다.

오혁재 대표는 카이스트(KAIST) 전산특기생으로 입학하고 한국정보올림피아드 공모 부문에서 대상을 수상하는 등 개발 역량을 입증했다. 군 복무 중에도 착용할 필요 없는 VR 트래커 아이디어를 발전시켜 '도전! K스타트업', '정주영 창업경진대회' 등에서 수상했다. 전역 후 과학고 및 KAIST 전산학부 동기인 전다음 COO(최고운영책임자)와 본격적인 창업을 시작했다.

오혁재 소울아트 대표는 "연말 정식 제품 출시를 앞두고 있다. 궁극적으로는 영화에서나 봐왔던 완전 몰입형 VR 경험을 일반 사용자들도 쉽게 즐길 수 있도록 하겠다"며 "인간 중심 인식 분야의 우수 엔지니어 채용을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

이번 투자를 주도한 박은우 매쉬업벤처스 파트너는 "VR 풀 바디 트래커는 높은 사용자 수요에도 불구하고 비싼 가격과 불편한 착용감 등 해결해야 할 부분이 많은 영역"이라며 "뛰어난 기술력과 도메인 지식을 갖춘 팀이 VR 트래커를 사용하며 직접 겪었던 문제점을 체계적으로 해결해나가는 점을 높이 평가했다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



