대구지방보훈청, 제대군인 드론 자격증 과정 입교식 가져

국가보훈부 대구지방보훈청 제대군인지원센터가 지난 15일 대구 영천드론자격시험교육센터에서 제대군인 위탁교육 입교식을 열었다.

대구지방보훈청이 제대군인 드론 자격증 과정 입교식을 갖고 있다. 대구지방보훈청 제공

이 자리엔 교육수강생과 관계자들이 참석했다.

이번 위탁교육은 '초경량비행장치 무인멀티콥터(드론) 1종 국가자격증 과정'으로 이론과 실습을 병행해 전문 자격 취득을 목표로 한다.

교육에 참여한 한 제대군인은 "이번 과정을 잘 수료해 드론 관련 분야에서 취·창업에 성공하겠다"고 말했다.

제대군인지원센터는 5년 이상 중·장기복무한 제대군인을 대상으로 취·창업 워크숍, 전문 위탁교육, 전직지원금, 직업능력개발교육비 지원 등을 운영하며 전역 군인의 사회 진출을 돕고 있다. 자세한 내용은 유선 또는 제대군인지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



