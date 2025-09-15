대전교육청, 호주인턴십 참여학생 30명 대상 교육

직업계고 글로벌 현장학습 안전·소양캠프 실시

대전교육청이 호주 인턴십 참여 학생 30명을 대상으로 안전 및 호주 문화에 대한 이해 교육을 실시한다.

대전교육청은 15일부터 16일까지 무주 태권도원에서 직업계고 글로벌 현장학습 호주 인턴십 참가 학생 을 대상으로 호주로 출국하기 전 심폐소생술 교육 및 현지 생활교육 등을 진행한다.

대전교육청은 2012년부터 대전시와 연계해 직업계고 글로벌 현장학습을 추진해 오고 있으며 올해로 14년째를 맞이하고 있다. 올해에는 3차에 걸친 공정한 선발 과정을 통해 조리, 건축(타일), 미디어콘텐츠, 전공 서비스 등 4개 분야에서 30명을 선발했다.

지난 5월부터 사전직무영어 교육 및 전문기관에서 집중 어학 심화 교육을 받았으며, 오는 22일부터 11월 30일까지 10주간 호주 브리즈번시로 파견돼, 현지에서 어학교육 및 NIET(National Institute of Education & Technology) 등에서 직무교육을 받은 후, 호주 현지 기업체와 연계해 현장실습도 할 계획이다.

이를 통해 원활한 국외 취업과 글로벌 역량을 강화하여, 세계 시민으로 살아가는 기틀을 마련해 줄 계획이다.

대전교육청 김영진 과학직업정보과장은 "글로벌 현장학습 안전·소양캠프를 통해 학생들이 안전하게 국외 현장학습에 참가할 수 있을 것을 기대한다"며 "글로벌 현장학습은 직업계고의 경쟁력을 높이고 학생들에게 꿈과 희망을 주는 사업인 만큼 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



