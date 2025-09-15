철원군, 추석연휴 철원서 온가족이 즐기는 '특별한 여행'

철원군, 고석정꽃밭 연휴기간 전일 정상 운영

국가유산 미디어아트·횃불전망대 야간개장 등

다채로운 볼거리 마련

강원도 철원군(군수 이현종)은 오는 10월 3일부터 9일까지 이어지는 추석 연휴 기간 동안 고향을 찾는 귀성객과 관광객을 위해 주요 관광지를 연장 운영하고, 다채로운 야간관광 콘텐츠를 선보인다.

고석정꽃밭은 추석 (10월 6일) 포함해 연휴 기간 전일 정상 운영하여 방문객들에게 쉼과 볼거리를 제공한다. 또한 DMZ 안보관광은 10월 5일~7일 휴무하며 나머지 기간에는 정상 운영된다.

역사와 문화를 품은 공연과 미디어아트(철원역사문화공원&노동당사)

철원역사문화공원&노동당사에서는 다채로운 프로그램과 야간콘텐츠가 펼쳐진다.

먼저, 상설공연 '1930 철원! 모던타임즈 - 홍도야, 홍녀야 울지마라'가 해시계 광장 일원에서 펼쳐진다. 공연 일정은 10월 3일, 4일, 5일, 8일(2회), 9일(오후 2시~3시).

이와 동시에 '2025 국가유산 미디어아트 철원 노동당사'가 오는 26일부터 10월 26일까지 열리며, 근대역사와 자연유산을 미디어아트로 구현해 전 세대가 함께 즐길 수 있는 야간 명소로 꾸며진다. (오후 7시~10시, 무료 관람)

아울러, 브랜디드 콘텐츠 체험 프로그램 '철원애국단-독립자금을 전달하라', '두루미의 보물찾기'가 진행된다. 이는 주요 시설 8개 장소에서 모바일 앱 기반 AR 미션을 수행하는 체험형 관광 프로그램으로, 가족 단위 관광객의 높은 호응이 기대된다. (오전 9시~오후 9시 30분, 유료)

자연과 함께하는 야간 관광 체험(삼부연여행길&횃불전망대)

삼부연폭포와 오룡굴 일원에서 오는 26일부터 10월 26일까지 겸재정선과 떠나는 삼부연 여행길 ICEWATERFALL이 시범 운영된다. (주간 오전 9시~오후 6시 / 야간 오후 7시~10시, 무료입장) 자연 속에서 미디어아트와 야간 경관이 어우러진 특별한 체험을 즐길 수 있다.

또한 9월 26일부터 10월 25일까지 철원한탄강 은하수교·횃불전망대가 매주 금·토요일과 추석 연휴에 맞춰 야간 운영한다. (주간 오전 9시~오후 6시 / 야간 오후 6시~10시) 일몰 후부터 22시까지 이어지는 경관조명 연출과 더불어, 매주 금·토·일요일에는 야간 조명 퍼포먼스(1일 7회, 오후 6시 30분~9시 30분, 회당 15분)가 진행되어 빛과 음악이 어우러진 환상적인 풍경을 감상할 수 있다.

철원군 관계자는 "이번 추석 연휴 기간 동안 온가족과 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다"며 "특히 야간까지 이어지는 콘텐츠가 풍성하게 마련되어 있으니, 많은 분이 철원에서 잊지 못할 명절 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>