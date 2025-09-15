본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

“우리 학교 자랑을 영상으로!”… 부산교육청, 학생 쇼츠 공모전 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.15 11:02

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산시교육청이 지역 학생들을 대상으로 짧은 영상 공모전에 나선다.


부산시교육청(교육감 김석준)은 초·중·고와 특수학교 학생들을 대상으로 '2025 부산학생 쇼츠(Shorts) 영상 공모전'을 개최한다.

이 공모전은 학생들에게 창의적 콘텐츠 제작의 기회를 제공하고 학교 현장의 긍정적인 이야기를 공유해 건강한 소통 문화를 확산하겠다는 취지다. 수상작은 향후 부산교육 홍보 콘텐츠로도 활용될 예정이다.


주제는 두 가지다. ▲자신의 학교를 소개하거나 자랑하는 'all about 우리 학교' ▲부산교육의 긍정적인 변화와 감동 사례를 담은 '부산교육 좋아요! 믿어요! 꿈꿔요!' 가운데 하나를 택해 1분 이내의 세로형 쇼츠 영상을 제작하면 된다.


부산 지역 학생이라면 누구나 개인 또는 5인 이하 팀을 꾸려 참여할 수 있으며, 접수 마감은 오는 11월 7일 오후 5시까지다. 참가 신청은 교육청 SNS나 전용 페이지를 통해 가능하다.

수상작은 11월 중 교육청 SNS에서 발표되며 ▲대상 1팀(교육감상, 50만원 상당 상품) ▲최우수상 2팀(교육감상, 30만원 상당 상품) ▲우수상 3팀(10만원 상당 상품)이 선정된다.


김석준 교육감은 "학생들이 자신만의 창의적인 표현으로 부산교육의 긍정적인 이미지를 널리 알릴 수 있기를 기대한다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

부산교육청 부산학생 쇼츠 영상 공모전 포스터.

부산교육청 부산학생 쇼츠 영상 공모전 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래 딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

"1인당 30만원 받아가세요"…소득·재산 제한 없이 지원금 지급하는 곳

"체육관에 낸 돈, 내 것 아냐" 환불 하려 차 판 '15억 손해' 양치승

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

“우리가 마지막 세대”…빈 점포 늘어가는 염천교 수제화 거리

새로운 이슈 보기