충남 지역 고속도로 하이패스 이용 '인증 이벤트'진행

한국도로공사 대전충남본부가 고속도로 하이패스 차로를 이용해 충남 지역을 방문하는 고객을 대상으로 '인증 이벤트'를 진행한다.

대전충남본부는 2025-2026 충남 방문의 해를 맞아 지역 관광 활성화를 위해 15일부터 10월 12일까지 '하이패스 충남관광 인증 이벤트'를 개최한다.

이번 이벤트 대상 톨게이트는 32개소로 천안시(목천, 천안, 북천안, 서천안), 아산시(아산, 아산현충사), 홍성군(홍성), 서산시(해미, 서산), 당진시(당진, 송악, 면천), 예산군(고덕, 예산 수덕사, 신양), 공주시(유구, 마곡사, 공주, 서공주), 서천군(동서천, 서천, 춘장대), 부여군(서부여, 부여), 청양군(칠갑산), 금산군(금산, 추부), 논산시(논산), 계룡시(계룡), 보령시(무창포, 대천, 광천) 등이다.

이벤트 참여 방법은 고속도로 통행료+ 앱 또는 고속도로 통행료 홈페이지를 통해 이벤트 기간 중 상기 톨게이트로 진출한 하이패스 카드 영수증 또는 이용내역을 캡처해 네이버 폼으로 제출하면 된다.

이번 이벤트 참여자 중 100명을 추첨해 각 1만 원 상당의 CU편의점 모바일상품권을 제공하며, 10월 넷째 주에 당첨자에게 개별 문자 통보할 예정이다.

이혜옥 한국도로공사 대전충남본부 본부장은 "이번 이벤트를 통해 고속도로를 이용한 지역 관광이 활성화될 것으로 기대한다"면서 "고속도로가 지역 균형 발전의 중추적 역할을 할 수 있도록 다양한 협력사업을 지속적으로 발굴, 추진해 나가겠다"고 말했다.





