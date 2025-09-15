KODEX 200타겟위클리커버드콜, 순자산 1조 클럽 진입

미국AI전력핵심인프라 ETF 순자산도 1조 돌파

삼성자산운용의 'KODEX 200타겟위클리커버드콜'과 'KODEX 미국AI전력핵심인프라' ETF가 각각 순자산 1조원을 돌파했다고 15일 밝혔다. 국내 주식형 커버드콜과 AI테마형 ETF 중 최초로 달성한 기록이라고 소개했다. 각각 9개월, 14개월 만에 순자산 1조 클럽에 진입했다.

KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스피200 지수를 기초자산으로 삼아, 주 단위 콜옵션 매도를 통해 연간 약 15% 수준의 옵션 프리미엄 수익을 추구한다. 여기에 코스피200 종목 투자를 통해 받을 수 있는 약 2% 수준 배당수익률을 더해 연 17% 수준의 분배금을 지급한다. 이를 12개월로 나눠 월평균 약 1.42%의 분배금을 지급하고 있다.

KODEX 200타겟위클리커버드콜은 연초 이후 개인 누적 순매수도 7000억원을 넘어섰다. 전체 커버드콜 ETF 46종 가운데 1위에 해당한다. 세 가지 핵심 강점인 ▲연 15% 옵션 프리미엄 수익과 연 2%의 배당인 안정적인 월분배 ▲국내 옵션 프리미엄 수익 100% 비과세(배당 수익만 과세) ▲탄력적인 커버드콜 비중 조절로 상승장 참여 개선에서 비롯됐다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "KODEX 200타겟위클리커버드콜은 횡보장에서는 높은 분배율을, 최근과 같은 상승장에서는 상승 참여를 통해 투자자가 어떤 시장 상황에서도 유연한 투자 전략을 세울 수 있도록 돕고 있다"고 말했다.

KODEX 미국AI전력핵심인프라는 AI를 전면에 내세운 56개 ETF 중 가장 먼저 순자산 1조원을 넘어섰다. ETF는 미국의 AI전력 인프라의 핵심 분야인 전력생산, 가스터빈, 원자력, 네트워크 장비, SMR 등과 관련된 전문기업 10곳에 집중 투자한다. AI 서비스 사용량 급증에 따른 전력 인프라 수요의 폭발적 성장으로 투자자들의 관심이 이어졌다. 챗GPT와 같은 AI 서비스의 확산은 데이터센터 건설을 가속화하고, 이에 필수적인 전력 인프라 투자를 촉진했다.

AI 데이터센터의 주 에너지원인 가스터빈 분야 선두 기업인 GE 버노바(편입 비중 16.6%), 고대역 네트워크 장비 선두인 아리스타 네트웍스(12.6%), 원자력 발전량 1위인 컨스텔레이션 에너지(12.6%) 등 핵심 기업에 집중 투자한 것이 높은 수익률로 이어졌다. 해당 ETF도 3개월 수익률 21.4%, 6개월 수익률 64.4%를 기록해 같은 기간 미국 나스닥100 지수 기준으로 각각 약 7.2%, 38.9% 상회했다.

김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI 시대 발전을 위한 전력 인프라 투자 수요는 지속해서 커져 가고 있다"며 "KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 핵심 분야 1등 기업들로만 구성되어 산업 성장의 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.

삼성자산운용은 KODEX 200타겟위클리커버드콜과 KODEX 미국AI전력핵심인프라 2종의 더블 돌파를 기념해 매수 인증 이벤트를 진행한다. 다음달 14일까지 해당 2종 ETF 중 1종목을 1주 이상 매수하고 KODEX 홈페이지를 통해 인증하면 추첨을 통해 배달의민족 상품권을 제공한다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



