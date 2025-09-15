루마니아 "러 드론, 50분간 영공 침범…러 대사 초치"

"러시아, 흑해 안보에 새로운 도전 제기"

루마니아가 러시아의 우크라이나 공격용 자폭 드론이 자국 영공을 침범했다고 밝혔다.

지난 6월(현지시간) 우크라이나 키이우의 한 주거지역에 '게란-2(Geran-2)'라고 적힌 러시아 드론 파편이 떨어져 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

14일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 루마니아 국방부는 전날 성명에서 자국 상공에 출현한 드론이 '게란(Geran)'형 드론이라고 밝혔다. 게란은 러시아가 이란 샤헤드-136 드론을 들여와 개량한 기종으로, 폭발물을 탑재하고 목표물에 접근해 스스로 폭발하는 자폭 드론이다. 해당 드론은 루마니아와 우크라이나의 국경 근처 다뉴브강 킬리아 지류를 따라 북동쪽에서 남서쪽으로 약 50분간 비행하다 파르디나 마을 인근에서 우크라이나를 향해 되돌아가며 루마니아 영토를 떠났다.

루마니아 국방부는 "이 사건은 러시아가 국제법을 존중하지 않는다는 것을 보여주고 루마니아 시민의 안전뿐 아니라 나토의 집단 안보를 위험하게 한다"고 지적했다. 그러면서 러시아의 무책임한 행동을 강력히 규탄하고, 이번 사건이 흑해 지역 안보와 안정에 새로운 도전을 일으킨다고 강조했다.

루마니아 국방부는 F-16 전투기와 유로파이터 타이푼 전투기 2대가 드론을 감시했다고 전했다. 드론이 거주지역 상공을 비행하지 않았고 위협을 가하지는 않았으며 전투기 조종사가 드론을 격추할 권한이 있었지만, 부수적 위험을 피하기 위해 격추하지 않았다고 설명했다.

이 같은 러시아의 도발에 루마니아 외무부는 블라디미르 리파예프 주루마니아 러시아 대사를 초치해 항의했다고 밝혔다.

앞서 지난 10일 러시아 드론은 폴란드 영공에도 침범한 바 있다. 당시 러시아 드론은 대부분 폭발물을 싣지 않고 상대 방공망을 교란할 목적으로 띄우는 미끼 드론인 '게르베라(Gerbera)' 기종이었다.

폴란드는 러시아의 공중 위협을 차단하기 위해 우크라이나 영공을 폐쇄하는 방안을 다시 검토하자고 제안했다. 라도스와프 시코르스키 폴란드 외무장관은 이날 독일 일간 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ) 인터뷰에서 "(영공 폐쇄가) 기술적으로는 북대서양조약기구(NATO·나토)와 유럽연합(EU) 차원에서 가능하지만, 폴란드가 단독으로 결정할 수 있는 문제는 아니고 동맹국들이 함께해야 한다"고 말했다.

우크라이나는 2022년 2월 개전 직후 자국 영공을 비행금지구역(NFZ)으로 선포해달라고 나토와 미국 등 서방에 강력히 요구했다. 그러나 서방은 러시아 공군이 이를 위반할 경우 격추 시도 등 군사 개입이 불가피해 전쟁이 확대될 우려가 있다며 거부했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>