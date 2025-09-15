본문 바로가기
경제
코스피 또 사상 최고…연내 3500 가나 [3분 브리프]

입력2025.09.15 08:00

[한 눈에 읽기]
①45년 만의 사상 최고…코스피 연내 3500 전망도
②코스피 연일 신기록에도 개미는 하락 베팅 '인버스 러시'
③금리 1%P 낮추자…2030 세대·고소득층이 수혜 톡톡

MARKET INDEX : Year to date
○뉴욕증시 고용 급랭·CPI 안정에 금리인하 기정사실화

○美 8월 신규 고용, 전문가 전망치 3분의 1

○8월 CPI 전년비 2.9% 상승…예상치 부합

Top3 NEWS
■ 천장 뚫은 코스피, 연내 3500 간다
○주요 증권사 리서치센터장, 사상 최고치 경신 이후 증시 전망
○연내 코스피 예상 밴드는 대체로 3100~3500선 내외
○최고 3600까지 간다는 전망도…연말까지 추가 상승 가능
■ "단타로 재미봐야지" 배짱 두둑한 동학개미들…코스피 최고치 경신에도 '곱버스 탑승'
○동학개미 '야수 모드'…증시 하락 2배 베팅 ETF 순매수 1위
○단기 급등 후 조정 장세 예측한 듯
○대차거래·공매도 순보유 잔고 최대치도 부담
■ 기준금리 1%P 내렸더니… 고소득층·2030 이자 혜택 컸다
○관세청, 9월 1~10일 수출입 현황
○반도체 호조에 베트남·대만 수출 증가
○관세 여파에 미국 수출 부진
그래픽 뉴스 : 서민금융 하라면서 정책대출 등 차별
○전국 영업망 있는 새마을금고·신협

○정책대출 실적 지방은행이나 인터넷은행보다 낮아

○주택담보대출 규제도 마찬가지

the Chart : '효자' 굿리치 '애물단지' MG손보…JC파트너스 보험 M&A 향배는
○JC파트너스, 알짜 GA 굿리치 매각 추진

○제판분리 가속화로 보험업계 GA 관심 ↑

○6번째 재매각 나선 MG손보는 시장서 관심 시큰둥

오늘 핵심 일정

국내


해외

11:00 중국 고정자산투자(YoY) (8월)

11:00 중국 실직률 (8월)

15:00 독일 도매물가지수(MoM) (8월)

15:30 스위스 생산자물가지수(MoM) (8월)

21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트제조업지수 (9월)

21:30 캐나다 도매판매(MoM) (7월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 22℃(2) ｜최고기온 : 30℃(0℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

