경기도일자리재단, 4.5일제 참여기업 추가 모집

경기도일자리재단이 노동자의 일·생활 균형과 노동환경 개선을 통한 생산성 향상을 위해 이달 30일까지 '4.5일제 시범사업' 참여 기업을 추가 모집한다.

이번 사업은 노사 합의를 통해 ▲주4.5일제 ▲주35시간제 또는 36시간제 ▲격주 주4일제 ▲혼합형 중 하나를 선택해 근로시간을 단축할 수 있도록 지원하는 제도다.

임금 삭감 없는 선택형 근로시간 단축을 통해 건강한 노동환경을 조성하고, 지속 가능한 경영을 뒷받침하는 것이 목적이다.

앞서 1, 2차 모집을 통해 선정된 도내 106개 기업과 1개 공공기관이 시범사업에 참여하고 있다.

도 일자리재단은 선정된 기업에 노동자 1인당 월 최대 26만원(주 5시간 단축 기준)의 임금보전 장려금을 지원한다. 또 기업당 최대 2000만원 한도에서 업무 프로세스·공정 개선 컨설팅, 근태관리시스템 구축 등을 지원한다.

윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "이번 추가 모집을 통해 더 많은 기업이 4.5일제 시범사업에 동참함으로써 노동자의 삶의 질 향상과 기업 경쟁력 강화를 동시에 달성할 수 있을 것"이라고 말했다.





